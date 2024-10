Volkswagen lancia Scout Motors: svelati due modelli elettrici per il 2027

Come anticipato lo scorso mese, Volkswagen ha svelato i primi due modelli del marchio Scout, nome storico nel mercato americano. Scout era infatti il fuoristrada prodotto da International Harvester tra il 1960 e il 1980, marchio acquisito dal gruppo tedesco nel 2020 con l’incorporazione di Navistar.

Volkswagen ha deciso di far rivivere questo brand per lanciare una gamma di fuoristrada elettrici in Nord America, mercato dove il gruppo ha una presenza più limitata rispetto a Cina ed Europa. Il marchio americano ritorna quindi sul mercato con due modelli a zero emissioni: il SUV Traveler e il pick-up Terra.

Volkswagen riporta sul mercato il marchio Scout con il lancio di due nuovi veicoli elettrici

Il gruppo tedesco realizzerà uno stabilimento dedicato esclusivamente a Scout Motors a Blythewood, South Carolina, con una capacità produttiva annua di 200.000 unità. I due nuovi modelli, che si ispirano al design storico dello Scout, debutteranno sul mercato nel 2027. Il Traveler e il Terra saranno costruiti su un telaio a longheroni e traverse, soluzione che garantirà loro capacità da fuoristrada. I due modelli adotteranno anche una nuova architettura a 800V con potenza di ricarica fino a 350 kW.

I due modelli saranno disponibili sia in versione completamente elettrica, con un’autonomia fino a 563 km, sia con range extender, capace di estendere l’autonomia fino a 805 km con una singola ricarica. Entrambi i veicoli saranno equipaggiati con trazione integrale, dotati di quattro motori elettrici (uno per ruota) e potranno montare pneumatici fino a 35 pollici, mentre la capacità di guado raggiungerà i 91 centimetri.

Il SUV Traveler avrà una capacità di traino di 3.175 kg, mentre il pick-up Terra potrà trainare fino a 4.536 kg. Quest’ultimo potrà inoltre trasportare un carico di 907 kg sul pianale, lungo circa 1,7 metri, che sarà dotato di due prese da 120V e una da 240V. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli su potenza, batterie e prestazioni di ricarica.

Il prezzo di partenza del Traveler partirà da 57.500 dollari, mentre il pickup Terra avrà un prezzo di 59.000 dollari. Per entrambi saranno disponibili gli incentivi governativi, pari a 7.500 dollari.