Volkswagen investe in parchi eolici e solari in giro per l’Europa

Nonostante la recente flessione nelle vendite di auto elettriche, Volkswagen continua a focalizzarsi sull’energia rinnovabile, con un impegno crescente verso l’energia solare ed eolica. Andreas Walingen, il responsabile strategico del marchio principale, ha sottolineato che l’azienda ha in programma di intensificare ogni anno la sua partecipazione nel settore delle energie rinnovabili. Tuttavia, i dettagli sui nuovi progetti e obiettivi specifici non sono stati ancora rivelati, in quanto le future iniziative dipenderanno anche dall’evoluzione del mercato delle auto elettriche.

Nel 2020, Volkswagen ha annunciato l’intenzione di investire 40 milioni di euro in impianti solari ed eolici in Europa, con l’obiettivo di completare questo piano entro il 2025. Questo ambizioso progetto si basa su collaborazioni con fornitori locali di energia.

Il primo parco eolico e solare, realizzato in collaborazione con RWE, è entrato in funzione alla fine del 2021. Ad oggi, l’azienda gestisce 26 impianti distribuiti tra Spagna, Svezia, Finlandia, Portogallo, Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi e Polonia, comprendenti 8 parchi eolici e 18 solari.

L’espansione dei parchi eolici e solari è pensata per consentire alle auto elettriche di circolare con un bilancio neutro in termini di CO2. In pratica, Volkswagen mira a compensare il consumo di energia delle sue auto elettriche (in produzione e per l’energia di ricarica) attraverso la produzione di elettricità verde. Solo nel 2024, questi impianti hanno generato circa 1,1 TWh di energia rinnovabile, pari al fabbisogno energetico di circa 300.000 famiglie, o a quanto consumato dalla flotta di veicoli elettrici ID in Europa.

Attualmente, i veicoli elettrici Volkswagen non sono caricati con energia 100% rinnovabile, ma l’adozione crescente di energia verde potrebbe avere un impatto significativo sulla mobilità elettrica. L’effetto di una ricarica coerente con energia rinnovabile è evidente da uno studio condotto sul SUV ID.4 Pro. In un confronto con un veicolo diesel simile, l’ID.4 Pro ha mostrato una riduzione delle emissioni di CO2 di circa il 25% durante il suo ciclo di vita. Se caricato esclusivamente con energia rinnovabile, il consumo di CO2 scende addirittura di un ulteriore 50%.

Volkswagen afferma che le emissioni inizialmente più elevate durante la produzione di un’auto elettrica risultano compensate nel corso della sua vita utile, e il bilancio ecologico migliora ulteriormente utilizzando energia verde. In effetti, per l’ID.4 Pro, il bilancio di CO2 diventa migliore dopo circa 66.000 chilometri di percorrenza se ricaricata con energia verde, rispetto ai 97.000 chilometri con il mix di energia convenzionale.