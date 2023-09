Volkswagen Passat Variant: 7 versioni per la nuova generazione

La nuova Volkswagen Passat si prepara al debutto sul mercato: la segmento D della casa tedesca, appena svelata ufficialmente, sarà disponibile in Italia nel corso dei primi mesi del 2024. In arrivo ci sarà la sola versione Variant, ovvero l’apprezzata station wagon, mentre per la berlina tre volumi non c’è futuro, a causa delle richieste ridotte del mercato. Per la nuova generazione di Passat sono in arrivo diverse versioni. Vediamo tutti i dettagli.

Volkswagen Passat 2024: sette motorizzazioni per la nuova generazione

La nuova Volkswagen Passat seguirà la tradizione, proponendo una gamma articolata di motorizzazioni benzina e diesel. Ci sarà spazio anche per modelli mild hybrid e plug-in hybrid, confermando così l’attenzione del marchio tedesco verso l’elettrificazione.

Le versioni benzina saranno due. La prima avrà il 2.0 TSI da 204 CV abbinato alla trazione anteriore mentre la seconda avrà lo stesso motore ma nella versione da 265 CV e con trazione integrale. Spazio in gamma anche per il motore 1.5 eTSI da 150 CV. Per la motorizzazione benzina mild hybrid ci sarà solo la trazione anteriore.

La gamma diesel, invece, vedrà tre versioni del motore 2.0 TDI: in listino ci sarà l’entry level da 122 CV, la versione intermedia da 150 CV e la top di gamma da 193 CV. Quest’ultima avrà anche la trazione integrale. A completare l’offerta della nuova Volkswagen Passat Variant ci saranno due varianti plug-in.

In listino, infatti, ci sarà la 1.5 TSI evo eHybrid da 204 CV e 272 CV. Per entrambe le versioni, inoltre, è prevista la presenza di una batteria da 19,7 kWh (quasi il doppio rispetto alla precedente generazione). Secondo i dati forniti da Volkswagen, l’autonomia in modalità elettrica dovrebbe arrivare a circa 100 chilometri.

Per il momento, Volskwagen non ha ancora ufficializzato i prezzi della nuova generazione della Volkswagen Passat Variant. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

