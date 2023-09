Volkswagen Golf GTI, l’ultimo omaggio: mancherà a tutti

Per rimanere al passo coi tempi, in linea con le direttive fornite dalle istituzioni comunitarie, le Case automobilistiche devono affrontare oggigiorno delle impegnative sfide. Occorrerà voltare pagina, secondo le direttive comunitarie fornite dalla Commissione Europea. La battaglia contro le emissioni di anidride carbonica coinvolge pure un autentico pezzo di storia quale la Volkswagen Golf GTI. Le mitiche versioni sportive della famiglia smetteranno di avere una caratteristica apprezzata dai più. Un elemento di tale importanza da aver influenzato la guida nel corso dei quattro decenni di onorata carriera. Con l’entrata in vigore dello standard di emissioni Euro 7 fissata per il 1° luglio 2025, il gigante di Wolfsburg passa alle contromisure. Ma lo fa con un ultimo exploit, una vettura le cui caratteristiche promettono un gran bene.

Volkswagen Golf GTI: partono i titoli di coda

Di cosa parliamo? Del cambio manuale. Purtroppo, la trasmissione aveva i giorni contati già da un pezzo: il magazine Autocar lo aveva detto da mesi. Tuttavia, la riluttanza degli alti funzionari di rilasciare commenti aveva fatto sperare in un ripensamento. Che, però, mai arriverà, come spiega ora una nota ufficiale. La Volkswagen Golf GTI 380 appena mostrata sarà l’ultima ad avere questa formula, prima del passaggio alla nuova generazione. Se leggiamo il testo, notiamo che si parla soltanto degli esemplari sportivi. Tuttavia, con il restyling dell’ottava generazione è da mettere in conto l’adozione della stessa politica, nonché l’elettrificazione della gamma.

La GTI 380 è, di fatto, il canto del cigno di un’era lunghissima, piena di imprese degne di essere tramandate ai posteri. Il vicepresidente senior del marketing e e della strategia di prodotto di VW America, Petar Danilovic, ringrazia i fan, a nome del marchio, i fan del costante supporto. In quarant’anni di onorata carriera, loro ci sono sempre stati, fino ai giorni nostri. La vettura appena svelata non fa nessun tipo di richiamo alla potenza, mantenuta tale e quale con il motore 2.0 TSI da 245 CV e 370 Nm di coppia motrice massima.

Il nome è stato preso direttamente dal codice modello interno della Mk8, un richiamo all’edizione speciale GTI 337 lanciata nel 2002 con la quarta generazione, che ha preso in prestito il codice interno dalla Mk1 GTI. Le modifiche apportate si focalizzano sugli esterni, con i cerchi in lega di alluminio da 19 pollici in nero lucido e l’esclusiva tinta Metallic Graphite Grey, agli interni. Oltre al pomello del cambio, ispirato alle palline da golf della GTI originale, vanno segnalati i rivestimenti classici a scacchi per le finiture S e SE.