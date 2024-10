Volkswagen, il numero uno per il Nord America deve fare le valigie

Quello che sembrerebbe arrivare con un vero e proprio piano di licenziamenti nella casa automobilistica tedesca starebbe coinvolgendo anche Pablo Di Si, CEO di Volkswagen Nord America. Il suo destino lontano dal marchio sarebbe legato principalmente alle scarse vendite del modello elettrico ID.4 nel mercato nordamericano.

L’obiettivo per Volkswagen era produrre e vendere 100.000 unità all’anno negli Stati Uniti, tanto che la casa tedesca ha ampliato appositamente il suo stabilimento a Chattanooga. Tuttavia, nei primi nove mesi del 2023, le vendite hanno raggiunto solo 16.400 unità, un molto risultato deludente. A peggiorare la situazione, la ID.4 ha subito diversi richiami per difetti tecnici.

L’episodio più recente risale al 4 settembre, quando le autorità statunitensi hanno segnalato un grave problema: le porte del veicolo potevano aprirsi improvvisamente durante la guida. Questo difetto ha portato al richiamo di quasi 100 mila unità e, a complicare il tutto, c’è che Volkswagen non è attualmente autorizzata a vendere il modello negli Stati Uniti.

In aggiunta, la situazione economica di Volkswagen in Nord America è altrettanto preoccupante. Si stima che la regione sarà sotto le aspettative di 1,3 miliardi di euro nel piano di utili di Volkswagen entro il 2025. Solo gli sconti (necessari) pesano per 700 milioni di euro, mentre le vendite inferiori alle attese e un mix di modelli meno redditizi comportano ulteriori 900 milioni di euro di deficit.

Pablo Di Si, di origine argentina, sembrerebbe aver elaborato previsioni troppo ottimistiche. Adesso potrebbe non riuscire a rispettare gli impegni presi, motivo per cui sarebbe costretto a dimettersi a breve. Tra i possibili successori si fanno i nomi di Stefan Mecha, attualmente a capo di Volkswagen in Cina, e Klaus Zellmer, CEO di Škoda. Secondo alcune indiscrezioni, nella lista dei candidati ci sarebbe anche un esponente di Porsche.

Le sfide per Volkswagen sul mercato statunitense sono molteplici. Oltre a dover rilanciare le vendite della ID.4, le aspettative riguardanti la ID.Buzz, inizialmente viste con ottimismo, si stanno ridimensionando. Anche il SUV Atlas, non disponibile in Europa e destinato esclusivamente agli Stati Uniti, inizia a mostrare segni di invecchiamento.

Volkswagen persino ha puntato a mostrarsi “più americana” attraverso il rilancio del marchio Scout, con l’acquisto del produttore Navistar. Scout dovrebbe svelare due nuovi modelli a breve, tra cui un SUV e un pick-up. Sembra dura, anche qui, la competizione con Ford F-150, il Ram 1500 e Chevrolet Silverado.