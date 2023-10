Volkswagen ID.4 e ID.5 2024: le elettriche diventano più potenti

Buone notizie per le Volkswagen ID.4 e Volkswagen ID.5. I due SUV elettrici della casa tedesca, infatti, si aggiornano, senza stravolgimenti estetici e novità particolari per la gamma ma con un importante aggiornamento per il comparto tecnico. I due modelli di casa Volkswagen sono ora più potenti. Nello stesso tempo, si registra anche un miglioramento dell’autonomia oltre che della velocità di ricarica. Vediamo i dettagli.

Le novità delle Volkswagen ID.4 e ID.5

Volskwagen ha aggiornato il comparto tecnico delle Volkswagen ID.4 e ID.5. Le due elettriche ora sono più potenti, efficienti e possono contare su una ricarica più veloce. La batteria resta da 77 kWh, per entrambi i modelli, ma le novità tecniche sono diverse.

Per la versione Pro a trazione posteriore, infatti, debutta un nuovo motore elettrico da 286 CV. Si tratta di un upgrade di ben 82 CV rispetto al modello precedente. Migliora anche la coppia motrice che passa da 310 Nm a 545 Nm. Lo stesso motore è disponibile sulla Pro 4Motion a trazione integrale (+21 CV rispetto al modello precedente).

Novità arrivano anche per le versioni GTX. In questo caso, la potenza sale fino a 340 CV (+41 CV rispetto al modello precedente) con uno scatto 0-100 km/h pari a 5,4 secondi. Si tratta, quindi, di un aggiornamento completo per la gamma di motorizzazioni. I SUV di Volkswagen diventano ora ancora più scattanti.

Buone notizie anche per l’autonomia. Le versioni Pro delle Volkswagen ID.4 e ID.5 registrano un miglioramento, rispettivamente, di 17 chilometri e 11 chilometri, raggiungendo 550 chilometri e 556 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. Cresce anche la velocità di ricarica che arriva a un massimo di 175 kW, con un incremento di +40 kW rispetto al modello precedente.

Al momento, non ci sono ancora aggiornamenti per quanto riguarda il listino prezzo per l’Italia. Le nuove versioni dei SUV elettrici di casa Volkswagen arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi, garantendo più potenza, più efficienza e una velocità di ricarica superiore alla clientela.

