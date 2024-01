La Volkswagen Golf R Variant 2025, un restyling sportivo e tecnologico

Proseguono senza soluzione di continuità i test invernali della Volkswagen Golf R Variant 2025. Attraverso gli ultimi avvistamenti avvenuti nelle classiche prove di collaudo, fondamentali per comprendere la bontà del lavoro compiuto dai tecnici ed eventualmente apportare dei correttivi, sono emersi dei dettagli anche circa il look. Gli interventi principali interessano il frontale, ora completamente ridisegnato. I fari risultano assottigliati e provvisti di tecnologia Matrix LED, al fine di garantire un’ottima visibilità della strada. Invece, il paraurti prevede delle nuove prese d’aria e un’ampia fascia blu, atto a unire i due fari. Per quanto riguarda il “lato B”, i fanali rinnovati presentano una grafica luminosa distintiva.

Volkswagen Golf R Variant 2025: come cambierà col facelift

All’interno, la Volkswagen Golf R Variant 2025 prenderà spunto dalle soluzioni già introdotte sulle nuove Tiguan e Passat. Innanzitutto, la gestione delle funzioni di infotainment avverrà mediante un touchscreen. Una scelta in linea con il settore, anche se bisogna sempre ricordare il passo indietro sancito da Thomas Schafer. Infatti, a causa dei numerosi problemi riscontrati sul fronte della sicurezza, i prossimi ingressi in listino vedranno tornare i pulsanti fisici. Le soluzioni adottate in precedenza sono state oggetto di vibranti critiche, poiché troppo lente nel rispondere ai comandi e fonte di distrazioni. Un assaggio del passo indietro lo abbiamo avuto nella Golf GTI, mostrata giusto poche settimane fa. Fra un paio di giorni, la Casa tedesca tirerà su il velo alla versione standard, soggetta a un’operazione di restyling. A quel punto avremo un quadro dettagliato della situazione. Già adesso una certezza c’è: sarà l’ultima a disporre della motorizzazione a combustione interna, prima del passaggio al full electric.

Nel caso della Volkswagen Golf R Variant 2025, sotto il cofano troverà spazio l’unità 2.0 TSI quattro cilindri, ottimizzata al fine di ridurre i consumi e le emissioni. Inoltre, potrebbe ricevere un potenziamento, tale da superare la soglia dei 300 CV. La trasmissione automatica DSG a sette rapporti e la trazione integrale 4Motion rimarranno di serie. Del resto, un insegnamento lo ha dato pure la fredda accoglienza ricevuta dalla rivista ID.3. In Cina, la BEV è stata largamente ignorata dai conducenti, anche a causa della dotazione, ritenuta scarsa in confronto alle dirette rivali.

La nuova Volkswagen Golf R Variant 2025 pare sarà presentata ufficialmente nel corso del prossimo anno. L’upgrade attuato dal centro stile e dagli ingegneri aumenta la percezione di sportività e tecnologia. I ritocchi all’immagine appaiono evidenti e contribuiscono a rafforzarne il carattere. Non è almeno dato per ora sapere quale sarà il prezzo di listino del futuro ingresso in listino. Probabilmente, il “dettaglio” sarà reso di pubblico dominio in occasione della première mondiale.