Golf R, Volkswagen svela anche l’ultimo modello della nuova gamma

La scorsa settimana Volkswagen ha aggiornato la sua gamma, ma si era dimenticata (volutamente) del top, stiamo parlando della Golf R. Ora arrivano le prime immagini ufficiali dopo i test sulle piste innevate che l’hanno vista protagonista in questi giorni.

Una versione riveduta e corretta

Le versioni minori presentate nei giorni scorsi ci hanno già svelato il design, e poco importa quindi se le foto riusciate da Volkswagen per la Golf R presentano ancora l’auto con un rivestimento blu che ne nasconde qualche dettaglio. Ma quali sono le caratteristiche di questa berlina. trazione integrale? Tra le novità del modello rispetto al precedessore, spicca senza dubbio la presenza del sensore montato al centro del paraurti anteriore. La Mk8.5, ossia il mark di ottava generazione giunto a metà ciclo, sarà inoltre caratterizzato da una serie di aggiornamenti relativi ai sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza.

Purtroppo gli ingegneri di Wolfsburg non hanno condiviso nessuna delle caratteristiche nuove che la Golf R presenterà nella sua nuova veste. Sappiamo però che il divario di potenza tra la GTI e la R si è ridotto con il rilascio del restyling. Il modello a trazione anteriore ha guadagnato 20 CV per un totale di 261 CV. La variante statunitense invece arriva ora a 315 cavalli. Non dimentichiamo però che da noi in Europa il modello R arriva a 328 cavalli, e tra l’altro nel nostro vecchio continente è disponibile anche la versione station wagon.

Volkswagen Golf R, quando uscirà?

Il mercato a stelle e strisce è avvisato, il lancio per la nuova Golf R è previsto per la metà di questo 2024. Infatti, Reinhold Ivenz, capo della Volkswagen R, afferma che la Golf R nuova sarà presentata in anteprima quest’estate. Alta caratteristica importante che differenzia il modello americano da quello europeo è che da noi la Golf è offerta esclusivamente con il DSG, sigla in tedesco che sta per Direct-Shift Gearbox e si riferisce a un cambio a doppia frizione automatico a controllo elettronico. Una differenza quella tra USA ed Europa che è comunque destinata a sparire tra non molto. Intanto, gli appassionati stavolta anche europei drizzano le antenne per la Variant 2025, il modello che proporrà un nuovo restyling non solo tecnologico, ma anche sportivo.