Volkswagen California: il concept esce allo scoperto

Il prossimo 25 agosto Volkswagen presenterà il prototipo di un nuovo California, avente motorizzazione plug-in hybrid. In conformità alle esigenze dell’ambiente, la Casa di Wolfsburg cercherà di lasciare, ancora una volta, a bocca aperta gli appassionati. Quel giorno svelerà per intero la new entry nel portafoglio prodotti in una cornice ad hoc, ovvero il Caravan Salon di Düsseldorf, in Germania. Davanti al pubblico amico conta di registrare il pieno di consensi, dando continuità a un corso già capace di registrare dei buoni numeri.

La tipica solidità del marchio teutonico si abbina alla grande spaziosità e a dotazioni tipiche di un mezzo che profuma di libertà e avventura. A onor del vero, le immagini non devono essere ascritte a teaser nel senso letterale del termine, bensì costituiscono dei bozzetti, comunque interessanti perché permettono di avere un’idea di massima sullo stile conferito dal Costruttore. Per quanto riguarda la messa in commercio, essa avverrà nel corso del prossimo anno.

Volkswagen California: le prime immagini del prototipo

Il concept richiama la versione del Multivan M7 a passo lungo, avente, lo ricordiamo, una lunghezza di quasi 5.2 m. Dalle anticipazioni possiamo affermare con abbastanza certezza che il veicolo disporrà di un tetto a soffietto, estendibile in altezza. Inoltre, su ambedue i lati sarà estraibile un tendalino. Nella seconda illustrazione notiamo il pannello di controllo, mediante cui il conducente e il resto dei passeggeri avranno l’opportunità di regolare le varie impostazioni, comprese le luci e il “clima”. Purtroppo, dell’abitacolo si sa poco, anche se ci possiamo aiutare con le precedenti uscite della gamma California.

Alla luce delle caratteristiche introdotte in passato (e apprezzate dai fan) immaginiamo vi sia spazio sia per un angolo cottura sia per una zona letto configurabile a piacimento. E sotto il cofano? Quale sarà il cuore pulsante? In teoria, i tecnici monteranno un quattro cilindri turbo da 1.4 litri coadiuvato da un’unità elettrica, alimentata da una batteria di 13 kWh, per una potenza combinata di 160 kW (218 CV).

La panoramica completa dista di appena poche settimane e allora avremo chiaro il quadro della situazione. Durante la kermesse di settore gli addetti ai lavori e i semplici curiosi riceveranno ogni risposta del caso. Nel frattempo, gustiamoci le immagini rilasciate in via ufficiale dalla VW. Mentre l’estate prosegue il marchio diretto da Thomas Schäfer ribadisce di credere nei mezzi da campeggio. Pratici e dotati di una soddisfacente qualità costruttiva, strizzano l’occhio agli ecologisti, mediante il powertrain a basse emissioni.