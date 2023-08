Volkswagen, ufficiale: accordo con Hyundai per le batterie delle auto elettriche

Hyundai Mobis, principale fornitore di Hyundai Motor Group, comunica di aver sottoscritto un accordo per cui rifornirà il Gruppo Volkswagen. Il colosso sudcoreano dei ricambi fornirà il Battery Systems Assemblies (BSA) per la piattaforma EV di prossima generazione di VW. Il BSA è un prodotto completamente integrato che combina il sistema di gestione della batteria, l’accumulatore e ulteriori componenti per assicurare un funzionamento sicuro ed efficiente delle bev. Ad aver favorito l’intesa potrebbe essere stata l’acquisizione, in maniera parziale, di Xpeng da parte del conglomerato tedesco. La notizia giunge totalmente inattesa, alla luce delle precedenti dichiarazioni proferite dai piani alti. Nemmeno i soliti beninformati erano al corrente dell’operazione e non è dato sapere se sia stata una decisione delle ultime settimane o se, al contrario, le trattative siano in corso da tempo.

Volkswagen e Hyundai sottoscrivono un auto per le batterie delle auto elettriche

Di certo, la decisione di esternalizzare una parte così tanto rilevante nella fabbricazione delle auto elettriche è interpretabile in vari modi. I detrattori rileveranno un’ammissione di debolezza da parte del Volkswagen Group. Che, lo ricordiamo, non viene da un periodo tanto sereno. Tanti cambiamenti hanno scombussolato la società, riguardanti anche il management. In seguito dalla rimozione di Herbert Diess dal ruolo, Oliver Blume è il nuovo amministratore delegato. Salito alla carica lo scorso 1° settembre, il ceo è sul punto di festeggiare il primo anniversario dalla nomina. Nel frattempo, porta avanti gli impegni come ceo di Porsche, alla cui guida è stato confermato nonostante la doppia responsabilità.

A seguito di alcune divergenze di opinioni con alcuni membri del consiglio di amministrazione, Markus Duesmann è stato, intanto, accompagnato alla porta. L’ormai ex ad del brand Audi verrà sostituito da Gernot Dollner, un fedelissimo di Volkswagen con ottimi trascorsi pure con Blume. Rispetto alle connazionali BMW e Mercedes, la Casa di Ingolstadt appare oggi indietro nella commercializzazione delle elettriche ed è alla disperata ricerca di una soluzione.

Ma in generale gli equilibri scricchiolano: dopo aver previsto un totale di 9,5 milioni di immatricolazioni in apertura, nella recente presentazione dei risultati conseguiti nel primo semestre, l’obiettivo è stato ridotto a una cifra tra 9 e 9,5 milioni di esemplari. I continui ritardi accumulati dal conglomerato nella realizzazione delle piattaforme elettriche hanno già spinto ad accordi esterni con realtà cinesi. Sebbene la Hyundai abbia il cuore in Corea del Sud, l’asse tra VW e l’Asia prosegue. Hyundai Mobis prevede ulteriori per componenti EV a livello globale, data la grossa commissione.