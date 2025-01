Toyota, si cambia: via la formula “BZ” per i suoi veicoli elettrici

Il sospetto era nell’aria dallo scorso dicembre, quando Toyota ha svelato il nuovo Urban Cruiser, presentato anche al Salone di Bruxelles in una versione rivisitata del vecchio SUV a combustione interna, mantenendo il nome del modello originale.

Adesso la conferma ufficiale è arrivata. Toyota abbandonerà l’uso dell’acronimo “bZ” per identificare le sue future auto elettriche. Il nome “bZ”, acronimo di “beyond Zero” (oltre lo zero), rifletteva l’ambizione della casa giapponese di offrire veicoli con prestazioni superiori in termini di emissioni zero, dove il numero indicava la grandezza del veicolo e la lettera specificava la tipologia (come crossover).

Nonostante il significato visionario, questo sistema di denominazione non sarà più utilizzato. Il bZ4X, un SUV elettrico lanciato nel 2022, resterà l’unico modello a portare questa sigla. La decisione è stata annunciata da Andrea Carlucci, direttore marketing della divisione europea di Toyota, durante un’intervista ad Autocar.

Non sono stati rivelati dettagli sul nuovo schema di nomenclatura che il marchio intende adottare per le sue future auto a batteria. È probabile che si punti a nomi più familiari e riconoscibili per il pubblico globale, semplificando l’identificazione dei modelli.

Dietro questa scelta sembra esserci l’insoddisfazione per i risultati ottenuti dal bZ4X. Questo SUV elettrico, che rappresentava il primo di una gamma prevista di sette veicoli a marchio “bZ”, ha incontrato numerosi ostacoli. Una campagna di richiamo e la forte concorrenza nel segmento dei SUV hanno penalizzato le vendite, portando Toyota a rivedere la propria strategia.

Con il ritiro del marchio “bZ”, Toyota si prepara a una nuova fase per consolidare la propria presenza nel mercato elettrico. Cercherà adesso di intercettare meglio le esigenze dei clienti e le tendenze del settore. La sfida, a questo punto, sarà trovare un’identità forte per i suoi prossimi modelli elettrici, senza perdere di vista l’innovazione che il marchio ha sempre rappresentato.