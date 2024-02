Toyota pronta a sfidare la Suzuki Jimny: ecco la sua “mini” Land Cruiser

L’attesa è prossima a concludersi. Presto la Toyota Land Cruiser, ribattezzata “baby”, debutterà sul mercato. I primi rumor sul suo arrivo risalgono allo scorso anno e ora, stando ad alcune fonti interne, il lancio è imminente, previsto entro la fine dell’anno appena cominciato.

La vettura sarà posizionata sullo stesso piano della Suzuki Jimny, quindi ci si aspetta una battaglia serrata, dove la Casa delle Tre Ellissi proverà a ottenere il successo mediante uno stile retrò, ispirato alla concept car Compact Cruiser EV. Sarà dotata di un sistema di trazione integrale montato su un robusto telaio derivante dall’architettura TNGA di Toyota.

Toyota: la Land Cruiser compatta per battere la Suzuki Jimny

Salvo sorprese, le dimensioni saranno simili a quelle della rivale a passo lungo, con una lunghezza di circa 435 cm e una larghezza di 186 cm. La carrozzeria a cinque porte assicurerà una maggiore versatilità e praticità. La Toyota Land Cruiser “baby” sarà prestante abbastanza da affrontare, in totale tranquillità, i sentieri irti e accidentati, ma non troppo ingombrante da complicare la guida nelle vie cittadine, rivolgendosi quindi a un pubblico ampio, attratto dalla sua duttilità d’impiego.

Non è ancora chiaro quale sarà il powertrain adottato. Di certo, sarà ibrido, il fiore all’occhiello delle produzioni della Casa delle Tre Ellissi. Mentre il presidente Akio Toyoda manifesta scetticismo circa una campagna totalmente incentrata sulle full electric, l’ibrido rimane al centro dei pensieri. Il dubbio riguarda la tipologia esatta: sarà mild, full o plug-in? Qualora la scelta ricadesse sulla full, ci si aspetta una tecnologia simile a quella delle sorelle minori, ma abbinata a un sistema di trazione integrale 4×4, principalmente per i percorsi off-road impegnativi.

Affinché la Toyota Land Cruiser sia competitiva sulla scena globale, il Costruttore punterà su un prezzo contenuto, in linea con quello della Jimny. In Italia, la versione Pro della Suzuki è disponibile a partire da 27.700 euro e, almeno a livello indicativo, ci si aspetta che il prezzo della Land Cruiser “baby” sia simile. La produzione avverrà in Thailandia, il che dovrebbe favorire il raggiungimento del target di prezzo.

Il lancio iniziale sembra essere previsto per il Sud-Est asiatico. Considerando queste premesse, la Toyota Land Cruiser “baby” si presenta come una proposta interessante, rivolta principalmente agli amanti delle gite fuori porta, desiderosi di un veicolo compatto, versatile ed economico. I tocchi vintage, la tenuta ottimale su qualsiasi tipo di terreno e la natura ibrida la rendono una vera avventuriera pronta ad affrontare (e superare) ogni sfida.