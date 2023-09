Toyota GR Yaris: in arrivo motore più potente e cambio automatico

La Toyota GR Yaris è la versione ad alte prestazioni dell’utilitaria della casa automobilistica giapponese. Lanciata nel 2020, la hot hatch giapponese è alimentata da un motore turbo a 3 cilindri da 1,6 litri che sviluppa 260 cavalli e 360 ​​Nm di coppia. Il modello ad alte prestazioni beneficia di un sistema di trazione integrale GR-FOUR, ma anche di un cambio manuale a 6 marce.

Nuova Toyota GR Yaris: cambio automatico e potenza da 300 cavalli per la versione aggiornata del celebre modello?

Ora, secondo indiscrezioni, la casa automobilistica giapponese si prepara a lanciare una versione aggiornata della sua Toyota GR Yaris, che promette di essere più potente di quella attuale. Secondo la pubblicazione giapponese Best Car, la nuova versione migliorata verrebbe presentata ufficialmente entro la fine dell’autunno. Tra le novità ci sarebbe un motore più potente, anch’esso 1.6 litri a 3 cilindri, ma che svilupperà 300 cavalli e una coppia di 370 Nm.

La nuova Toyota GR Yaris riceverà anche un cambio automatico a 8 rapporti, progettato appositamente per questo modello. Non è chiaro in questo momento se l’attuale cambio manuale farà ancora parte dell’offerta. Altri aggiornamenti includono sospensioni riviste, nuovi freni e una carrozzeria più rigida. Visivamente, la nuova GR Yaris dovrebbe ricevere un nuovo design del paraurti, nonché uno spoiler più grande e uno schermo centrale più grande nell’abitacolo.

Dall’esterno lo riconosceremo dai dettagli discreti che distingueranno il modello rinnovato, mentre all’interno ci sarà uno schermo multimediale più grande, già usato con la recente Toyota Corolla. L’unica domanda è se, in combinazione con il parabrezza basso e l’ampio specchietto retrovisore, sarà possibile mantenere un’adeguata visibilità. Questo è uno dei maggiori problemi di questa macchina.

La première della nuova Toyota GR Yaris dovrebbe avvenire l’anno prossimo, nel primo o nel secondo trimestre. Per ora Toyota non ha fornito alcuna informazione ufficiale sulla nuova versione aggiornata della GR Yaris. La pubblicazione giapponese afferma invece che la produzione della nuova versione inizierà all’inizio del 2024. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello di Toyota nel corso delle prossime settimane.