Toyota promette autonomia da 1.000 km per le sue auto elettriche entro il 2028

Toyota ha annunciato i suoi piani per lo sviluppo delle sue batterie elettriche di prossima generazione, che promettono di offrire una maggiore autonomia, una maggiore sicurezza e una minore dipendenza dalle materie prime critiche. La casa giapponese prevede di lanciare due nuovi tipi di batterie entro il 2026 e il 2027, tra cui una versione performance e una versione Popularization.

Le nuove auto elettriche di Toyota arriveranno dal 2026

La versione performance utilizzerà la stessa chimica delle batterie al litio nichel cobalto manganese (NCM) del SUV elettrico Toyota bZ4X, ma offrirà il 20 per cento in più di autonomia con una riduzione del 20% dei costi. La seconda versione sarà invece più economica del 40 per cento rispetto alla bZ4X e utilizzerà una chimica diversa, basata sul litio ferro fosfato (LFP), che non richiede nichel o cobalto.

Toyota ha inoltre rivelato i progressi fatti nella ricerca sulle batterie a stato solido, che promettono una maggiore densità energetica, una maggiore sicurezza e una ricarica più rapida rispetto alle attuali batterie al litio. Toyota prevede di lanciare i primi veicoli elettrici dotati di batterie a stato solido tra il 2027 e il 2028, con un’autonomia di circa 1000 chilometri e un tempo di ricarica dal 10 per cento all’80 per cento in meno di 10 minuti. In futuro, Toyota punta a sviluppare una batteria a stato solido ancora più performante, in grado di offrire un’autonomia di oltre 1600 chilometri.

Toyota ha dichiarato di voler offrire diverse soluzioni di batterie per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e dei mercati. L’obiettivo è quello di diventare un leader nel settore dell’elettromobilità e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2. La casa automobilistica giapponese prevede di lanciare 15 nuovi veicoli elettrici a batteria entro il 2028, di cui sette apparterranno alla nuova famiglia bZ (Beyond Zero), che si propone di offrire una mobilità sostenibile e innovativa.