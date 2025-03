Toyota C-HR+ sbarcherà in Europa nel 2025: ecco tutte le novità

Toyota espande la propria gamma elettrica con un veicolo completamente nuovo: la C-HR+. Nonostante il nome richiami il popolare crossover ibrido, si tratta di un SUV elettrico inedito che debutterà in Europa a fine 2025, arricchendo il catalogo a zero emissioni del costruttore giapponese già composto da modelli come bZ4X e Urban Cruiser.

Toyota C-HR+: svelati i primi dettagli del nuovo SUV elettrico

Presentata durante il Kenshiki Forum di Bruxelles, la Toyota C-HR+ si distingue per le sue dimensioni generose: il SUV elettrico misura 4,52 metri di lunghezza e presenta un passo di 2,75 metri. Pur conservando un’ispirazione stilistica con la C-HR ibrida, il nuovo modello è più lungo e offre maggiore spazio per i bagagli, con un vano da 416 litri. Costruita sulla piattaforma e-TNGA, pone l’efficienza aerodinamica al centro del progetto.

Esteticamente, il frontale sfoggia linee decise con paraurti spigolosi e sottili fari a C, mentre lateralmente emerge la silhouette da SUV Coupé che, secondo Toyota, non sacrifica l’abitabilità posteriore nonostante l’andamento discendente del tetto. Il posteriore presenta un grande portellone con un piccolo spoiler e gruppi ottici orizzontali a LED.

L’abitacolo riprende l’impostazione della bZ4X con una plancia a due livelli dominata centralmente da un display da 14 pollici per l’infotainment. La strumentazione digitale è collocata in posizione rialzata dietro il volante, mentre sulla console centrale trovano posto due piattaforme per la ricarica wireless, il selettore del cambio e alcuni tasti fisici.

La gamma propone tre powertrain: si parte da un motore anteriore da 167 CV con batteria da 57,7 kWh, per passare a una versione da 224 CV alimentata da un accumulatore da 77 kWh. Al vertice della gamma si posiziona la variante a doppio motore da 343 CV totali, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi.

Riguardo all’autonomia, Toyota anticipa solo che la versione più efficiente, quella con motore singolo e batteria di maggiore capacità, raggiungerà circa 600 km nel ciclo WLTP. La ricarica in corrente alternata avviene a 11 kW, che sale a 22 kW nel modello top di gamma, mentre in corrente continua si arriva a 150 kW. Non mancano il precondizionamento della batteria e la pompa di calore.

Resta da chiarire se l’Italia sarà tra i primi mercati europei a ricevere il modello entro fine 2025 o se dovrà attendere i primi mesi del 2026. Prezzi e specifiche definitive saranno comunicati successivamente, insieme ai dati ufficiali di omologazione. Nel frattempo il costruttore giapponese sta anche lavorando ad un nuovo motore per le future GR.