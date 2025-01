Numeri positivi per Toyota nel mercato italiano, dominio delle full hybrid

Il 2024 si chiude con risultati eccellenti per il gruppo Toyota sul mercato italiano, che con i marchi Toyota e Lexus ha superato le 135.000 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato pari al 7,7%. Il marchio giapponese ha totalizzato oltre 123.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota record del 7,9% e un impressionante 9,7% nel segmento dei veicoli privati.

Il traguardo di Toyota è stato reso possibile dal successo dei modelli basati sulla piattaforma TNGA-B, tra cui Aygo X, Yaris e Yaris Cross, che insieme detengono oltre il 10% di share nei loro rispettivi segmenti. Nel settore dei C-SUV, Toyota si posiziona al secondo posto grazie ai risultati di Corolla Cross e C-HR. Quest’ultimo, con oltre 16.000 immatricolazioni, si conferma nella top 3 della categoria e, guardando al 2025, potrà beneficiare della nuova power unit plug-in hybrid di quinta generazione per rafforzare ulteriormente la sua competitività.

Toyota, inoltre, domina il mercato delle full hybrid, con una quota superiore al 50% per quanto riguarda questa alimentazione. Modelli come Yaris, Yaris Cross e il nuovo C-HR occupano rispettivamente i primi tre posti nelle vendite del segmento.

Lexus celebra il miglior anno di sempre in Italia, con circa 6.100 immatricolazioni, registrando un incremento del 62% rispetto al 2023 e raggiungendo una quota di mercato del 2,1%, in crescita di 0,8 punti percentuali. Il nuovo LBX, il SUV premium di segmento B, ha trainato le vendite con oltre 2.700 unità nel 2024, rappresentando il 70% delle vendite totali e attirando una clientela completamente nuova. Prestazioni notevoli anche per il modello NX, che con circa 2.100 immatricolazioni ha visto la versione plug-in hybrid scelta da quasi il 40% dei clienti.

Nel settore dei veicoli commerciali leggeri, il marchio Toyota Professional ha ottenuto oltre 6.700 immatricolazioni, assicurandosi una quota record del 3,6%. La gamma Pro ha registrato una crescita del 25% rispetto all’anno precedente, confermando il successo del brand anche in questo segmento. Il gruppo Toyota, dunque, continua a distinguersi sul mercato italiano, rafforzando la sua posizione sia nel segmento privato che in quello professionale.