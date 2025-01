Toyota, novità per lo storico pick-up: come sarà il restyling dell’Hilux

La casa giapponese si prepara a rinnovare il suo iconico pick-up Hilux con un restyling significativo atteso entro la fine dell’anno. Il robusto veicolo, un punto di riferimento nel segmento dei pick-up, è stato avvistato durante i test in Thailandia, il primo mercato in cui, di fatto, sarà commercializzato.

Secondo le ultime indiscrezioni, il modello aggiornato potrebbe anche essere ribattezzato “Hilux Travo”. L’Hilux attuale, lanciato nel lontano 2015, ha ricevuto aggiornamenti marginali nel corso degli anni. Tuttavia, le nuove immagini spia suggeriscono che il prossimo restyling sarà molto più incisivo.

Gran parte delle novità sembra concentrarsi sulla parte anteriore, mentre componenti come le portiere, il tetto e il cassone restano in gran parte invariati rispetto al modello attuale. A questo punto, sembra naturale affermare che non si tratta di una generazione completamente nuova dell’Hilux, ma di un’evoluzione profonda del design esistente.

Il muso ridisegnato presenta un cofano piatto e una configurazione estetica divisa in quattro elementi principali. I fari, più sottili e moderni, si fondono armoniosamente con la griglia superiore, che potrebbe essere decorata dal marchio “Toyota” in lettere, come visto su modelli come Tacoma e Tundra. La griglia stessa adotta un design rettangolare con dettagli variabili in base alla versione, mentre la zona inferiore potrebbe ospitare ulteriori fari o prese d’aria. Le modifiche si estendono anche ai parafanghi anteriori e ai cerchi in lega, che adotteranno nuovi stili per rispondere a diverse esigenze. Al posteriore, i fanali subiranno lievi aggiornamenti, insieme a un paraurti rivisitato, pur mantenendo il DNA del modello attuale.

Per gli interni, non sono emerse immagini, ma si prevede un miglioramento significativo con l’introduzione di schermi più grandi e materiali di maggiore qualità, in linea con gli standard moderni. Sul piano tecnico, Toyota dovrebbe equipaggiare il nuovo Hilux con motorizzazioni mild hybrid per le versioni diesel nei principali mercati. Non è chiaro se saranno introdotte varianti ibride a benzina, simili a quelle presenti su Tacoma e Tundra.

Nonostante il restyling, l’Hilux continuerà a utilizzare la piattaforma IMV. Toyota potrebbe anche ottimizzare il sistema 4WD attuale senza rivoluzionarlo, mantenendo la leva elettronica sul cruscotto. Maggiori dettagli sul nuovo Hilux saranno svelati con l’avvicinarsi del lancio globale, quasi certo entro la primavera.