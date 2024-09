Concessionarie addio? Ora Rolls-Royce riceve i clienti di New York in un appartamento di lusso

Con un mercato che affronta un momento di crisi notevole, per molte aziende automobilistiche si presenta la necessità di riuscire a relazionarsi al meglio con la propria clientela. Una necessità avvertita in particolare dai grandi marchi del lusso, chiamati a trattarsi con persone che esigono il meglio, anche quando si tratta semplicemente di prendere informazioni su un determinato veicolo.

È quanto sta facendo in particolare Rolls-Royce, che proprio all’inizio di questo mese ha dato vita ad un vero e proprio salto di qualità. Lo ha fatto inaugurando un ufficio privato a New York, in cui ai clienti interessati viene offerto un servizio non più confinato alle normali relazioni tra venditore e acquirente, ma esteso sino a farne un vero proprio momento di socialità. Naturalmente finalizzato alla conclusione positiva della trattativa.

Rolls-Royce ora riceve la clientela di New York in un appartamento di lusso

I marchi di auto di lusso sanno benissimo di interfacciarsi con una clientela che vuole più di una semplice auto. Proprio per questo motivo hanno messo in campo servizi sempre più personalizzati, in grado di garantire un’esperienza coi guanti bianchi agli interessati. In tal modo dispongono il cliente nel migliore dei modi, guidandolo in ognuna delle fasi che formano il processo di ordinazione.

Se la forma prevalente di questo rapporto è la concessionaria, Rolls-Royce sta però virando verso un’alternativa strutturata in maniera da spingere un normale rapporto commerciale nel senso della vera e propria socialità. Per farlo, ha deciso di approntare veri e propri appartamenti di lusso, in cui il cliente può infine personalizzare nel modo migliore il proprio acquisto.

All’inizio di settembre, la casa automobilistica britannica ha infatti inaugurato il proprio “Private Office” di New York. L’immobile è posizionato all’interno del Meatpacking District della Grande Mela e non è il primo della lista. È stato infatti preceduto da analoghe realizzazioni a Dubai e Shanghai, le quali si incaricano di regalare ai clienti una vera e propria esperienza di alto livello, impossibile da realizzare in una semplice concessionaria. Il tutto in linea con quella esclusività che gli stessi si attendono da un marchio come quello britannico.

Non a caso, Rolls-Royce ha voluto puntualizzare come l’apertura di queste particolari sedi commerciali sia il risultato di una precisa richiesta, sempre crescente, da parte di clienti che vogliono poter contare su opzioni su misura, ovvero espressamente messe in campo per loro.

Una soluzione destinata a diventare la norma, per Rolls-Royce?

I clienti interessati non devono fare altro che fissare un appuntamento presso la sede di New York (come avviene del resto per quelle di Dubai e Shanghai), al cui interno saranno ricevuti da un designer e un responsabile dell’esperienza clienti specializzato. Sarà proprio questo personale a stabilire una proficua interazione con il cliente, in modo da riuscire a precisare al meglio l’allestimento finale. Per il quale questi potrà scegliere in un vasto catalogo di tessuti, vernici e pelli.

L’ufficio della Grande Mela si stende per 6mila piedi quadrati e include una terrazza. Un dispiegamento giustificato da Rolls-Royce con il fatto che quelli provenienti dal Nord America rappresentano circa un terzo dei ricavi aziendali. Aggiungendo che una Rolls-Royce su tre che vengono vendute nella regione ha opzioni personalizzate.

Prima del varo di uffici privati ​​a New York, Shanghai e Dubai, la norma era che i clienti si recassero presso la sede centrale britannica del marchio a Goodwood se volevano ottenere un trattamento con i guanti bianchi. Un quinto ufficio privato aprirà a Seul entro la fine dell’anno e non è da escludere che altri seguano lungo il territorio europeo.

A corollario dell’apertura dello spazio privato statunitense, sono arrivate le parole pronunciate da Chris Brownridge, il numero uno della casa: “L’inaugurazione odierna di un ufficio privato permanente a New York segna un momento chiave per Rolls-Royce Motor Cars nelle Americhe.”

Per poi aggiungere che questo genere di investimento è da intendere come una risposta di alto livello alle crescenti richieste della clientela nordamericana. Tali da rappresentare una vera e propria sfida ai designer per lo sviluppo di soluzioni all’altezza delle aspettative.