Tesla vuole un milione di auto da Berlino: si allarga lo stabilimento di Grünheide

Tesla punta a un milione di auto all’anno da Grünheide e oggi ne sforna solo 260.000. Il conto è presto fatto, l’obiettivo è quasi quattro volte il volume atteso per quest’anno. Lo stabilimento berlinese lavora a circa 7.500 vetture a settimana, una capacità teorica da 375.000 unità annue che, nella pratica, non viene raggiunta. Il salto, insomma, è di quelli belli grossi.

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A raccontare i piani è l’emittente regionale RBB. Il progetto prevede un secondo, enorme edificio produttivo a nord dell’attuale sito, circa 536.000 metri quadrati, contro i 219.000 di oggi.

Non è soltanto questione di nuovi muri da tirar su. Nel pacchetto ci sono anche una sottostazione elettrica dedicata e un potenziamento dell’impianto di trattamento delle acque, due opere poco fotogeniche ma indispensabili per far respirare una fabbrica di queste dimensioni senza appoggiarsi solo alle strutture esistenti.

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Sul piano burocratico, Tesla ricorda di aver già presentato nel 2023 un’espansione a tappe e sostiene che la decisione amministrativa del 15 ottobre 2024 abbia dato il via libera di principio. La nuova richiesta parziale per l’edificio a nord si appoggerebbe proprio a quella procedura. Il principio non basta, per gli impianti serviranno comunque autorizzazioni specifiche.

I tempi? Sempre secondo RBB, nuove istanze alle autorità a dicembre 2026 e cantieri possibili dal 2027. Il calendario è quindi provvisorio, non una data scolpita nel cemento.

Il contesto rende la mossa ancora più rumorosa. Mentre diversi gruppi europei parlano di ridimensionamenti e chiusure di stabilimenti, e l’industria tedesca fatica a reinventare il proprio modello, Tesla va nella direzione opposta e allarga. Qualcun altro, nel frattempo, sta lavorando a raddoppiare le proprie strutture o ad aprire nuove linee, ma il quadro generale resta quello di una Germania in trasformazione forzata.

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Una spinta in più potrebbe arrivare dai tempi di consegna, che si stanno allungando in fretta. Le Tesla Model Y a trazione posteriore hanno già date di consegna fissate a gennaio o febbraio 2027, mentre le versioni Premium sono indicate per il primo trimestre dello stesso anno, senza una data più precisa.