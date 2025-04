Tesla Supercharger, ecco come ottimizzare i costi della ricarica con le fasce orarie giuste

Negli ultimi 18 mesi, ricaricare il proprio veicolo elettrico alle colonnine pubbliche è diventato significativamente più costoso, in quanto gli abbonamenti con kWh inclusi sono stati eliminati. Tuttavia, Tesla continua a proporre prezzi competitivi presso i suoi Supercharger, ma è essenziale prestare attenzione agli orari per ottenere il miglior prezzo possibile.

Ogni stazione Tesla Supercharger applica tariffe diverse a seconda degli orari di maggiore afflusso. Durante le ore meno trafficate, gli utenti Tesla o chi possiede un abbonamento mensile o annuale possono usufruire di tariffe fino a 0,38 euro per kWh.

Come funziona la ricarica nelle fasce orarie più economiche? E cosa succede se ci si collega proprio prima del cambiamento della tariffa? È fondamentale sapere che Tesla applica il prezzo relativo all’orario di connessione all’intero processo di ricarica.

Per esempio, se prima delle 10 del mattino la tariffa è di 0,38 euro al kWh e dopo quella ora sale a 0,48 euro, collegare l’auto alle 9:59 garantirà la tariffa più economica per tutta la durata della ricarica. Al contrario, se ci si connette un minuto prima dell’inizio della fascia oraria più costosa, si finirà per pagare il prezzo più alto.

Questa politica di orari variabili non è molto apprezzata dagli utenti, soprattutto ora che Tesla ha ampliato le fasce orarie costose in molte stazioni, ma bisogna ricordare che trovare tariffe concorrenziali che offrano la stessa potenza e affidabilità dei Supercharger è estremamente difficile.

Se generalmente si tende a non prestare troppa attenzione agli orari, conviene comunque attendere qualche minuto prima di collegare l’auto se la tariffa più economica sta per partire. Se, invece, la fascia più economica sta per finire, è meglio connettersi il prima possibile, anche un minuto prima del cambio di fascia. Gli utenti non-Tesla potrebbero trovarsi avvantaggiati in quanto, prima di avviare la ricarica, viene visualizzato il prezzo esatto a cui si ricaricherà, permettendo loro di fare scelte più consapevoli.