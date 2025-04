Tesla, avvistato il modello low-cost in arrivo a giugno

Si parla da tempo di una nuova Tesla low-cost: prima sembrava cosa fatta, poi Elon Musk ha annunciato di aver scartato il progetto, per poi ritornare sui suoi passi mesi dopo, probabilmente in seguito ad un incontro con gli azionisti, sempre più preoccupati dell’andamento della casa automobilistica. Il prototipo della Tesla Model 2, o Model Q, è stato ora avvistato ed è in linea con quanto annunciato da Lars Moravy, vicepresidente di Tesla.

Tesla: un drone cattura il prototipo del nuovo modello low-cost

Un drone ha catturato immagini di un veicolo Tesla “non identificato” presso uno stabilimento in California della casa automobilistica. Le immagini mostrano un crossover che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe entrare in produzione a partire da giugno 2025.

“I modelli che arriveranno nei prossimi mesi saranno costruiti sulle nostre linee e somiglieranno per forme a quelli che già produciamo. L’elemento chiave sarà l’accessibilità, e chiunque sarà in grado di comprarli”, ha dichiarato il vicepresidente dell’azienda.

Le immagini del drone evidenziano un dettaglio particolare: il veicolo appare privo di gran parte dei pannelli esterni, tetto e portiere, con la sola eccezione del cofano. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una versione ridimensionata della Model Y con caratteristiche ottimizzate per contenere i costi: batteria da 50 kWh, pneumatici più piccoli per migliorare l’autonomia, eliminazione del tetto panoramico in vetro, assenza di sedili riscaldati e riduzione del numero di altoparlanti nell’abitacolo.

La strategia di contenimento costi richiede inevitabilmente alcune rinunce, ma l’aspetto più interessante rimane il prezzo finale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il prezzo di partenza dovrebbe essere di circa 30.000 euro.