Tesla, problemi per la registrazione del nome “Robotaxi” e “Cybercab”: e ora?

I problemi per Tesla sembrano non finire mai. Dopo il grande flop del Cybertruck, la casa automobilistica è ora concentrata sulla Model Q, il primo modello a prezzo accessibile pensato per contrastare l’avanzata delle auto elettriche cinesi. All’orizzonte c’è anche il debutto, previsto per il 2026, di un nuovo veicolo: parliamo del Robotaxi, o Cybercab, presentato lo scorso anno. Tuttavia, potrebbero esserci ostacoli inaspettati legati al nome scelto.

Tesla non potrà utilizzare il nome “Robotaxi”: problemi anche per il marchio “Cybercab”

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha respinto la richiesta di Tesla di registrare il nome “Robotaxi“, ritenendolo troppo generico. Il termine è infatti già utilizzato da altre aziende per indicare i propri taxi a guida autonoma, e per questo motivo non può essere registrato come marchio esclusivo. Tesla ha ancora la possibilità di presentare un ricorso, ma le possibilità di successo sembrano piuttosto basse.

Anche il nome “Cybercab” ha incontrato dei problemi. L’USPTO ha infatti sospeso temporaneamente la richiesta per effettuare ulteriori verifiche, in quanto potrebbero esistere altre domande di registrazione simili. Elon Musk dovrà quindi attendere l’esito dei controlli prima di poter procedere con il lancio commerciale del veicolo previsto per il 2026.

Secondo alcune ipotesi, Musk avrebbe voluto riservare il nome “Robotaxi” per la versione dedicata al servizio di trasporto autonomo e “Cybercab” per quella destinata al pubblico. In caso di esito negativo, Tesla dovrà trovare un nuovo nome, con il rischio di dover rivedere l’intera strategia di marketing già avviata. Forse, la prossima volta, sarebbe meglio registrare il marchio prima di presentarlo al mondo intero.