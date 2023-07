Tesla Model 3 restyling: ecco cosa è emerso dagli ultimi avvistamenti

Tesla Model 3 Restyling conosciuta anche come progetto Highland dovrebbe debuttare a breve. Si vocifera che in autunno la versione aggiornata della berlina elettrica di Tesla possa essere svelata. Nel frattempo sul web continuano gli avvistamenti del prototipo camuffato del modello. Le ultime foto spia pubblicate su Twitter da Colin W. Hanno mostrato la vettura nei pressi di Palo Alto. Colin ha condiviso le foto della Tesla Model 3 tramite il suo account X @Y2KColin e ha chiesto ai suoi follower se hanno notato dei cambiamenti.

Ecco cosa ci dicono gli ultimi avvistamenti di Tesla Model 3 restyling

Le immagini mostrano una Tesla Model 3 Restyling con il paraurti anteriore e posteriore coperto. Le foto suggeriscono che Tesla abbia cambiato o aggiornato la parte anteriore e posteriore della Model 3 Highland, mantenendo la maggior parte della carrozzeria della berlina completamente elettrica. La vettura sembra un po’ più lunga nella parte anteriore o nel paraurti anteriore rispetto alla versione attualmente sul mercato.

Sembra esserci anche una fotocamera sulla punta della Model 3, simile a quella vista di recente nel pickup Tesla Cybertruck. Il nuovo posizionamento della telecamera suggerisce che la Nuova Tesla Model 3 Restyling Highland è completamente equipaggiata per Tesla Vision e non ha più sensori a ultrasuoni. La nuova Model 3 sarà probabilmente equipaggiata con l’Hardware 4.0 di Tesla.

Secondo alcune fonti, il progetto prevede di ridurre il numero di componenti e la complessità dell’interno della Model 3, concentrandosi sulle caratteristiche che i clienti di Tesla apprezzano, come il display, il sistema audio e i sedili. Il design esterno della Model 3 dovrebbe essere ispirato a quello della Model S rinnovata nel 2021.

Il progetto Highland dovrebbe anche introdurre delle novità a livello tecnico, come il pacco batteria strutturale, i mega-casting anteriori e posteriori, le sospensioni e i propulsori aggiornati. Inoltre, si ipotizza che la Model 3 possa adottare delle batterie LMFP, che combinano il vantaggio di prezzo delle celle LFP con la maggiore densità energetica delle celle NM.

La Tesla Model 3 restyling dovrebbe entrare in produzione nel terzo trimestre del 2023, sia nello stabilimento di Shanghai che in quello di Fremont. Il prezzo non è ancora noto, ma si stima che sarà inferiore a quello dell’attuale Model 3, che parte da circa 40 mila euro. Il progetto Highland ha lo scopo di rendere la Model 3 più competitiva e conveniente nel mercato delle berline elettriche, sempre più affollato da nuovi concorrenti. Durante la chiamata agli utili del secondo trimestre 2023 della società, i dirigenti di Tesla hanno dichiarato che gli aggiornamenti di fabbrica potrebbero influire sulla sua produzione durante il terzo trimestre. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto prossimamente.