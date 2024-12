Tesla Cybertruck, sospesa la produzione: richieste già in calo?

Prima del suo arrivo sul mercato, la casa automobilistica guidata da Elon Musk aveva dichiarato di aver raggiunto 2 milioni di ordini per il Tesla Cybertruck. Ora, dopo poco più di un anno dal suo debutto, l’azienda ha annunciato di aver fermato sospeso la produzione del pickup elettrico per 3 giorni. Nel comunicato l’azienda non ha rivelato i motivi di questa sospensione, ma secondo i dipendenti c’è qualcosa che non quadra.

Tesla Cybertruck, 3 giorni di stop nello stabilimento di Austin: gli azionisti temono un calo della domanda

Ai dipendenti dello stabilimento di Austin, Texas, è stato semplicemente detto di non andare a lavoro martedì, mercoledì e giovedì, dunque dal 3 al 5 dicembre. Questi saranno comunque pagati dall’azienda per i turni programmati. Dunque, l’hype per il pickup elettrico sta già scemando?

Secondo Business Insider, quattro dipendenti dello stabilimento hanno affermato che i turni di lavoro sono stati discontinui nel mese di novembre 2024, segno che c’è qualcosa che non funziona. Quei 2 milioni di preordini, di cui Elon Musk andava fiero, dove sono finiti? Probabilmente, complice anche il ritardo e un aumento di prezzo di 20.000 dollari per ogni versione, abbiano fatto storcere il naso a molti, portando all’annullamento di migliaia di ordini.

Solitamente, inoltre, nell’ultimo trimestre si spinge al massimo per concludere l’anno nel miglior modo possibile. Questa “pausa”, dunque, sembra ancor di più anomala. Nonostante ciò, il pickup elettrico è al momento il più venduto del suo segmento negli Stati Uniti e il terzo veicolo elettrico più venduto nel Paese.

Tuttavia, la reale domanda sembra sia stata più bassa del previsto e la casa automobilistica avrebbe finito di consegnare tutti gli ordini accumulati a ottobre 2024. Fino ad allora, sono stati venduti 30.000 unità del pickup elettrico. Una bella differenza rispetto agli ordini previsti. Probabilmente la casa automobilistica fornirà ulteriori dettagli su questa sospensione a tempo debito, considerando che anche gli azionisti sembrano preoccupati su questo stop.