Tesla, il crollo delle vendite in Europa è realmente colpa di Musk o della nuova Model Y?

Che le vendite di Tesla siano crollate in diversi importanti mercati europei nel corso del passato mese di gennaio è indubbio. In effetti alcuni Paesi sembrano in preda ad una vera e propria crisi di rigetto nei confronti del marchio californiano. Che però questa flessione sia da attribuire alle controverse mosse di Elon Musk è ancora tutto da dimostrare. Anche perché il momento è estremamente delicato per molti produttori di EV, sul vecchio continente, proprio a causa di una serie di strozzature che stanno affossando la diffusione dei veicoli a zero emissioni. E tra quelli che stanno riflettendosi con forza sui risultati di Tesla, sembra farsi sempre più concreta l’attesa ingenerata in Europa dall’ormai prossimo lancio locale della rinnovata versione della Model Y. Un’attesa la quale, paradossalmente, sta danneggiando Tesla, invece di favorirla.

Tesla, il momento è complicato non solo in Europa

La flessione fatta registrare da Tesla nel passato mese di gennaio su alcuni dei più importanti mercati europei, tra cui Germania, Regno Unito e Francia fa seguito ad un anno complicato per l’azienda di Elon Musk. Nel 2024, infatti, la casa è riuscita a vendere “appena” 1,78 milioni veicoli in ogni parte del mondo. Si tratta di un dato che è stato interpretato negativamente per il semplice fatto che si tratta del primo calo registrato da oltre un decennio e questa parte.

In Germania, Tesla ha venduto 1.277 veicoli nel periodo in oggetto. Il calo, pari al 59,5%, è quindi enorme rispetto a gennaio 2024. In quel caso occorre però considerare che le vendite di veicoli elettrici si sono inabissate nel corso dell’anno e a provocare il crollo è stata soprattutto la decisione del governo di rimuovere i generosi sussidi che avevano sostenuto le vendite.

In Francia, le vendite Tesla sono crollate addirittura del 63%, con soli 1.143 nuovi veicoli immatricolati. Più contenuto, invece, il calo registrato sul mercato del Regno Unito, ove sono diminuite del 12%. A renderlo un caso è, però, il fatto che su questo mercato il calo è avvenuto in un quadro che vede le EV crescere del 35%. Molto evidenti anche i trend negativi fatti registrare nella penisola scandinava, con un -44% in Svezia e un -38% in Norvegia. Cui si aggiunge lo smottamento del 42% nei Paesi Bassi. Un quadro talmente negativo che sembra difficile poter ricondurre in maniera esclusiva alle polemiche di stampo politico.

Sta mutando il contesto, altro che Musk

E probabilmente, più che dei comportamenti istrionici dell’uomo più ricco del mondo, per spiegare tale flessione andrebbe ricordato il contesto. Che, con tutta evidenza, è notevolmente mutato nel corso degli ultimi mesi. Il mercato delle auto elettriche, infatti, è in preda ad una serie di problemi di non poco conto. A partire da quelli creati dalle aggressive politiche commerciali delle case cinesi, che stanno incrementando le proprie quote di mercato a scapito della concorrenza.

Ma, soprattutto, a zavorrare le vendite di Tesla è proprio un altro fattore, stavolta di carattere prettamente commerciale. Molti potenziali clienti europei di auto elettriche, in effetti, stanno aspettando la nuova Model Y aggiornata di recente. Si tratta infatti di un modello estremamente popolare lungo il vecchio continente.

L’arrivo di un modello che si prospetta rinnovato nel design, migliorato negli interni e nelle dinamiche di guida, sembra spingere molti ad attendere il suo arrivo. Se al momento c’è la costosa Launch Edition in offerta, tanti interessati attendono la disponibilità di tutti gli allestimenti. E proprio in questo novero potrebbero esserci numeri tali da compensare per buona parte le perdite sinora accumulate da Tesla in Europa. Riportando di conseguenza il calo, che oggi pare enorme, a dimensioni fisiologiche. Anche perché sembra difficile che i consumatori, se non in minima parte, orientino i loro acquisti sulla base delle proprie idee politiche.