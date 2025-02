Tesla, a gennaio le vendite crollano del 59% in Europa: pesa l’effetto Musk

Inizio difficile del 2025 per Tesla in Europa, con un crollo delle vendite nei mercati principali come Germania, Francia e Regno Unito. Particolarmente significativo il dato tedesco, dove le vendite sono tornate ai livelli più bassi dal luglio 2021. Il calo delle vendite di Tesla mostra numeri preoccupanti: -59% in Germania, -63% in Francia e -12% nel Regno Unito. Dati che rappresentano un chiaro segnale d’allarme per l’azienda.

Tesla, crollano le vendite in Europa

Il declino di Tesla appare ancora più significativo considerando che il mercato delle auto elettriche continua a crescere. Tra i fattori principali di questa flessione sicuramente l’immagine pubblica sempre più controversa di Elon Musk, le cui posizioni politiche divisive stanno influenzando le scelte dei consumatori. Gli esperti del settore evidenziano una crescente contraddizione tra l’impegno dell’azienda per la sostenibilità e le posizioni estremiste del suo CEO, prevedendo possibili ripercussioni negative nel lungo periodo.

In particolare, la vicinanza al partito tedesco AfD ha generato forte malcontento tra i consumatori, spingendo molti potenziali acquirenti a riconsiderare le proprie scelte. A questo si aggiunge la crescente pressione competitiva dei produttori cinesi, che stanno sfidando Tesla sia sul piano tecnologico che su quello economico. Alcuni analisti avvertono che il persistere di questa tendenza potrebbe presto causare tensioni all’interno dell’azienda. Gli azionisti starebbero infatti valutando di chiedere a Musk di farsi da parte per il bene dell’azienda.

Dopo il flop del Cybertruck negli Stati Uniti, la casa automobilistica spera in una buona risposta del mercato per la Model Y Juniper. La prime consegne in Italia sono previste a partire da marzo. Inoltre, nel corso del 2025 dovrebbe fare il suo debutto anche la Model Q, nuovo modello elettrico dal prezzo accessibile, con la quale l’azienda spera di mettere i bastoni tra le ruote ai produttori cinesi.