Tesla Cybertruck: la nuova strategia di Musk conferma il flop del pickup elettrico

Il Tesla Cybertruck non ha riscosso il successo sperato. La casa automobilistica è passata dall’avere milioni di preordini a vendere meno di 40.000 unità nel 2024. Secondo Elon Musk, il pickup elettrico avrebbe dovuto vendere 500.000 unità all’anno entro il 2027 e la metà nel 2025. Numeri a dir poco ottimistici, a giudicare dai dati del 2024, primo anno completo di commercializzazione del modello. Ora, con la nuova strategia, la casa automobilistica punta a consegnare più modelli nel corso del 2025.

Tesla Cybertruck: disponibile il leasing e in arrivo una versione economica

Tesla, dopo le vendite deludenti dello scorso anno, ha deciso di proporre il leasing per il suo pickup elettrico. Negli Stati Uniti i prezzi partono da 750 dollari al mese, una strategia che solitamente Musk usa quando le vendite si sono stabilizzate dopo un lancio, oppure sono deludenti.

Ma non è tutto, perché l’azienda ha proposto anche diversi Tesla Cybertruck in sconto e con ricariche Supercharger gratuite “a vita”. Inoltre, Tesla sta lavorando ad una variante a trazione posteriore più economica, altra mossa per garantire un futuro più roseo per il pickup elettrico tanto voluto da Elon Musk. Al momento, infatti, i prezzi partono da 79.990 dollari per la versione AWD e 99.990 dollari per il Cyberbeast.

La versione RWD, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avere un prezzo di partenza di 60.990 dollari. Questo modello potrebbe risollevare un po’ le sorti del pickup elettrico, dopo un debutto sul mercato estremamente complicato. Nel frattempo, oltre alla versione economica del Tesla Cybertruck e alla nuova Model Y Juniper, la casa automobilistica sta lavorando ad una serie di veicoli elettrici economici. Tra questi c’è la Model Q, che secondo quanto annunciato dall’azienda arriverà nel corso del 2025.