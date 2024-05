Tesla mette in difficoltà le società di leasing: il valore delle flotte crolla a picco

Quando si parla di auto elettriche, il primo brand a venire in mente è sicuramente Tesla. I veicoli della casa automobilistica americana sono di certo tra i più apprezzati dai consumatori che scelgono di fare il grande passo. L’azienda utilizza però una strategia per i suoi prezzi molto particolare rispetto ad altri produttori, con listini che oscillano diverse volte su e giù, come dimostra anche il recente caso della nuova Model 3 Performance. Tuttavia, questa strategia sta mettendo in seria difficoltà le società di leasing e ora Elon Musk sta cercando di trovare una soluzione a riguardo.

Tesla: le società di leasing lamentano ritardi sull’assistenza, oltre che la svalutazione delle flotte

Per chi segue da vicino questo mondo sa bene che Tesla cambia continuamente i prezzi dei suoi veicoli senza alcun preavviso. Quando questi vanno al ribasso, chi è intenzionato ad acquistare gongola, ma non è così per chi invece ha già effettuato il suo acquisto, che si vede svalutare incredibilmente il proprio veicolo in pochissimo tempo. Questo è il problema che affligge le società di leasing, che si vedono svalutare vertiginosamente intere flotte di auto.

La strategia di Tesla dietro questo continuo cambio di prezzi è quello ovviamente di aumentare i volumi di vendita quando tendono ad abbassarsi in alcuni periodi dell’anno, per poi aumentarli quando questi si stabilizzano. Per questo motivo Elon Musk nelle ultime settimane si è trovato a colloquio con i dirigenti di alcune società di leasing, cercando una soluzione a questo problema.

Diverse aziende, oltre che per la svalutazione dei veicoli, lamentano anche ritardi sull’assistenza e sulle riparazioni, un problema ancora più accentuato dopo i licenziamenti che hanno interessato anche i centri assistenza da parte dell’azienda di Musk. L’imprenditore sudafricano si è detto pronto a trovare un compromesso, ma al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Probabilmente ci saranno novità nel corso delle prossime settimane.