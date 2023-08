Tesla Model 3 con FSD attivo ignora tutti i cartelli e finisce in una strada allagata

Il proprietario di una Tesla Model 3 ha appreso l’importanza di prestare attenzione agli avvertimenti dopo essere rimasto impantanato con il proprio veicolo elettrico nelle acque alluvionali fuori Mono City, in California. Il proprietario ha ignorato i segnali stradali che indicavano le condizioni pericolose della strada da percorrere, scegliendo di proseguire con la Full Self Driving Beta di Tesla attivata.

Una Tesla Model 3 con FSD attivo finisce impantanata in una gigantesca pozzanghera avendo ignorato i segnali di pericolo

Il guidatore di cui sappiamo solo che si chiama Ryan era al volante della sua Tesla Model 3. Ryan ha attivato la guida Full Self Driving di Tesla mentre percorreva a 96 km/h all’ora l’autostrada fuori Mono City, una città nella California centro-settentrionale, fuori dal Parco nazionale di Yosemite. La California, come il resto del paese, sta vivendo un clima bizzarro che ha appena portato alla prima tempesta tropicale che si è abbattuta lì da secoli. Per questo motivo la strada era completamente allagata. Ryan non solo ha ignorato l’acqua stagnante, ma ha anche ignorato l’ammonimento di Tesla a ogni utente FSD secondo cui è responsabilità del conducente prestare sempre attenzione e prendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento quando necessario.

L’automobilista della Tesla Model 3 ha superato un cartello che riportava la scritta “Strada allagata” posto sul ciglio della strada. Circa 200 metri dopo il cartello, l’acqua stagnante copriva l’autostrada. Anche il FSD non ha battuto ciglio e dunque la vettura ha proseguito la sua corsa che però si è interrotta dentro una enorme pozzanghera in cui l’auto è rimasta impantanata. L’automobilista ha detto che vuole fare causa a Tesla per questo incidente ma difficilmente il giudice gli darà ragione visto che non ha seguito le indicazioni stradali e nemmeno quelle di Tesla a proposito del Full Self Driving.

Il video di questa Tesla Model 3 ha suscitato diverse reazioni tra i commentatori, alcuni dei quali hanno criticato il conducente per aver messo a rischio la sua vettura e gli altri utenti della strada, altri che hanno difeso il suo diritto di testare il FSD e altri ancora che hanno ironizzato sulle capacità del sistema di Tesla. Alcuni hanno anche suggerito che il FSD avrebbe dovuto rilevare la profondità dell’acqua e avvisare il conducente o cambiare traiettoria.

Il FSD è una funzionalità opzionale che Tesla offre ai suoi clienti per 10.000 dollari, che promette di rendere le sue vetture in grado di guidare da sole in quasi tutte le situazioni. Tuttavia, il sistema è ancora in fase di sviluppo e richiede la supervisione costante del conducente, che deve essere pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento. Tesla avverte anche i suoi clienti che il FSD non è un sistema di guida completamente autonomo e che non li esime dalle responsabilità legali. Quanto accaduto a questa Tesla Model 3 dimostra che bisogna usare questa tecnologia con attenzione.