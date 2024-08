Tesla Model 3 Performance: con il nuovo kit in carbonio sarà ancora più veloce

La nuova Tesla Model 3 Performance, annunciata di recente, disporrà anche di un kit aerodinamico in fibra di carbonio che ne esalterà le prestazioni. Questa miglioria, sviluppata da Unplugged Performance, include un diffusore anteriore racing e un’ala posteriore Ascension-R, progettati per migliorare il carico aerodinamico. Questi elementi vanno a modificare anche l’aspetto del veicolo, che ora sembra ancora più sportivo e aggressivo.

L’azienda che ha realizzato il kit ha dichiarato che il montaggio è davvero molto semplice e può essere effettuato da qualsiasi officina, rendendolo accessibile anche a chi non ha esperienza diretta con il tuning. La nuova Tesla Model 3 Performance è andata a migliorare le sue prestazioni rispetto alla versione precedente: ora i due motori elettrici erogano una potenza di 517 cavalli, grazie alla quale è possibile spingere il veicolo da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. La velocità massima è di 262 km/h.

Con il nuovo kit aerodinamico in fibra di carbonio, le prestazioni della vettura dovrebbero essere ancor migliori, sebbene al momento non è stato effettuato un confronto. Unplugged Performance ha dichiarato che questo si tratta soltanto del primo di una lunga serie di aggiornamenti che metterà a disposizione dei proprietari della Model 3 Performance. Presto, infatti, saranno disponibili nuovi kit appositamente realizzati, che andranno a migliorare non solo le prestazioni, ma anche l’estetica della berlina elettrica.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto anche della nuova Tesla Model Y Juniper, versione aggiornata del SUV elettrico che dovrebbe fare il suo debutto sul mercato nei primi mesi del 2025. Le ultime foto spia hanno catturato il veicolo mentre mostrava un elemento inedito: una striscia LED posteriore che collega i gruppi ottici. Da queste foto, alcuni creatori digitali hanno cercato di immaginare il design finale del veicolo, con un risultato a dir poco sorprendente.