Tesla Model 2 2025: Musk spoilera come sarà l’elettrica low-cost

Durante la presentazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre, Tesla ha rivelato nuovi dettagli riguardo all’attesissima Model 2. Questo modello sarà lanciato nel 2025 ed è destinato a ottenere un ampio successo, anche grazie al suo costo accessibile. Attraverso la guerra dei prezzi avviata all’inizio dell’anno, Elon Musk ha messo in seria difficoltà i marchi concorrenti. Con un aumento delle immatricolazioni, l’azienda ora ha la possibilità di pianificare in dettaglio le produzioni future. Certo, il quadro non è perfetto e ci sono ancora aspetti da migliorare, soprattutto in termini di profitto.

Tesla Model 2 2025: Elon Musk rilascia delle nuove anticipazioni sull’elettrica a basso costo

Tuttavia, il magnate sudafricano, figura chiave dell’azienda, si mostra fiducioso di ottenere grandi risultati in futuro. Ha sempre mantenuto una mentalità positiva, e la Tesla Model 2 sembra destinata a riscuotere un enorme successo commerciale. Ciò è dovuto principalmente al suo prezzo di circa 25 mila euro, un obiettivo ambizioso, specialmente considerando i costi elevati delle batterie attualmente disponibili sul mercato.

Anche case automobilistiche come il gruppo Volkswagen, pur essendo tra i primi, non sono riuscite a raggiungere tali livelli di economia. Allo stato attuale, pochissimi modelli sono riusciti a rimanere sotto tale soglia: la Dacia Spring, proposta a 21 mila euro, la Renault Twingo, a 22 mila euro, e la Citroen e-C3 appena presentata, a 23.300 euro. Ma Tesla differisce da loro, in quanto si è sempre dedicata alla fascia premium.

Con la Tesla Model 2 2025, l’obiettivo di Musk e del suo team è di conquistare una parte di pubblico che finora non era stata presa in considerazione. Nonostante i significativi ribassi di prezzo, il marchio Tesla è rimasto un marchio premium, il che significa che è fuori dalla portata della maggior parte delle persone a meno che non abbiano disponibilità finanziarie significative. Tuttavia, la situazione cambierà grazie alla nuova piattaforma, che sarà utilizzata anche per i futuri robotaxi.

Tesla ha dichiarato di voler produrre la vettura in Messico, rendendoli accessibili alle famiglie comuni con esigenze ordinarie. La Tesla Model 2 2025 sarà più compatta rispetto al robusto Cybertruck e promette di stabilire un nuovo record di produzione al minuto nel settore automobilistico. Per quanto riguarda il design, Musk ha dichiarato che sarà attraente ed interessante, ma darà la priorità alla funzionalità e all’utilità. Non è progettato per impressionare i passeggeri, ma per essere pratico. Infine, la batteria LFP (litio ferro fosfato) supererà i 50 kWh, garantendo un’autonomia di circa 400 km.