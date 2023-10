Tesla Cybertruck: “scoperta” la versione finale (VIDEO)

Finalmente ci siamo! Quante volte abbiamo fatto questo commento a proposito del Tesla Cybertruck? Innumerevoli, e del resto, le notizie su di lui sono sempre state contrastanti. Dopo la presentazione del pick-up nel 2019, sembrava che sarebbe uscito sul mercato, ma le promesse non sono mai state mantenute. Adesso, finalmente, spuntano i due esemplari definitivi. Sì, avete letto bene, sono definitivi. Non è un sogno. Presto toccherà a chi ha versato un acconto di 100 dollari ricevere la versione definitiva.

Tesla Cybertruck: versione finale ritratta nei test su strada

Al momento sono state avvistate due unità, anche se potrebbero essercene molte di più. Un video pubblicato su X (l’ex Twitter) ci dà l’opportunità di vederle con i nostri occhi. Un operatore di droni, Joe Tegtmeyer, è riuscito a filmarle mentre erano in fase di preparazione. Per l’autore del video, girato presso la Gigafactory di Austin, in Texas, si tratta dei “Master Candidates”. Secondo le ricostruzioni, i Tesla Cybertruck sono stati sottoposti all’approvazione dei dirigenti aziendali prima di avviare l’assemblaggio finale. Le vetture della cosiddetta Serie 8 potrebbero essere inviate ai concessionari dell’azienda per permettere ai clienti di testarle direttamente. Le vetture della Serie 9, invece, costituiranno il modello da consegnare a coloro che confermeranno la prenotazione.

È stato un lungo viaggio, con alti e bassi. Come le grandi star del cinema, anche il Tesla Cybertruck è stato molto atteso. Date le alte aspettative create tra i consumatori, Elon Musk ha esatto il massimo in termini di qualità costruttiva. In caso contrario, non avrebbe mai dato il via alla produzione. Ricordiamo, ad esempio, la presunta email inviata dal magnate ai dipendenti, in cui li esortava a raggiungere uno standard di precisione inferiore ai 10 micron. Se i LEGO e le lattine di soda riuscivano a raggiungere determinati standard, spiegava, allora anche loro dovevano farlo.

I Tesla Cybertruck avvistati sembrano attestare una qualità superiore rispetto al passato. Anche Greggertruck, un noto insider di Tesla, ha discusso di quanto il pick-up dalle linee futuristiche si avvicinerà alla perfezione. Rispetto ai prototipi precedenti, si notano miglioramenti nei ganci di recupero e nelle etichette di sicurezza sulle palette parasole. Comunque, lasciamo a voi giudicare il risultato. Vi piacerebbe se i modelli in produzione fossero identici ai prototipi? C’è qualche aspetto su cui vorreste che fosse modificato? Che vi piaccia o meno, il Cybertruck ha suscitato molto interesse e ora arriveranno le risposte sul campo.