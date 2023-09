Tesla low cost: sarà prodotta come una Hot Wheels?

Tesla ha in mente di rivoluzionare il modo di produrre le sue auto elettriche, sfruttando una tecnologia che le permetterebbe di creare la carrozzeria con un unico pezzo di metallo, come se fosse una Hot Wheels. Si tratta di una svolta che potrebbe abbattere i costi di produzione e rendere possibile il lancio della Tesla economica da 25.000 dollari entro la metà del decennio.

La tecnologia in questione utilizza la cosiddetta Gigapress che è una pressa industriale in grado di modellare il telaio dell’auto con un solo stampo, invece che con centinaia di pezzi separati. Tesla ha già sperimentato questa tecnologia con la Model Y, il suo SUV compatto, ma ora vuole spingersi oltre e creare quasi tutta la parte inferiore dell’auto, compresa la batteria, con un solo stampo.

Secondo un report interno di Tesla, riportato da Reuters, cinque persone a conoscenza della mossa hanno confermato che l’azienda è vicina a realizzare questa innovazione, che era stata anticipata dal CEO Elon Musk al Tesla Investor Day 2023 lo scorso marzo. L’auto che potrebbe beneficiare di questa tecnologia sarebbe la Tesla economica da 25.000 dollari, che mira a rendere accessibile la mobilità elettrica a un pubblico più ampio.

La Gigapress utilizzata per la Model Y ha una pressione di chiusura da 6.000 a 9.000 tonnellate ed è in grado di creare le strutture anteriori e posteriori dell’auto. La Gigapress che Tesla vorrebbe usare per la sua auto economica sarebbe ancora più grande e potente, e richiederebbe l’uso di leghe speciali per facilitare il raffreddamento del metallo dopo la pressatura.

Tesla non ha ancora deciso se utilizzare questa tecnologia per la prossima generazione di veicoli o se attendere ancora qualche anno. In ogni caso, si tratta di una dimostrazione della capacità innovativa dell’azienda, che sta cercando di ridurre i costi e i tempi di produzione delle sue auto elettriche. Vedremo che novità arriveranno in proposito dalla casa automobilistica di Elon Musk.