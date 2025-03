Tesla, le batterie di un qualunque modello durano praticamente per sempre

Tesla Model 3 e Model Y dominano il mercato grazie a un equilibrio tra prezzo, prestazioni ed efficienza che ha pochi rivali. Nel mondo delle auto elettriche, il loro rapporto qualità-prezzo è praticamente senza paragoni. Il motivo di questo successo? La Model Y e la Model 3 offrono un design essenziale ma raffinato, un abitacolo minimalista senza eccessi, un software all’avanguardia e, soprattutto, una batteria tra le più affidabili sul mercato. Un elemento inevitabilmente chiave quando si parla di elettrico.

A confermare l’affidabilità del pacco batterie delle Tesla arriva l’Impact Report, secondo cui le Model 3 e Model Y, dopo 320.000 km di percorrenza, registrano un degrado della batteria di appena il 15%, conservando quindi l’85% della loro autonomia originale. Considerando che la maggior parte degli automobilisti non raggiunge i 300.000 km con la propria vettura, possiamo dire senza troppi dubbi che una batteria Tesla è progettata per durare, senza mezzi termini, per sempre.

E se ancora ci fossero dubbi sulle batterie Tesla, basta guardare i dati delle Tesla Model S e Model X, che si apprestano a ricevere un restyling: dopo 320.000 km, il degrado della batteria scende ulteriormente al 12%, mantenendo quindi l’88% dell’autonomia iniziale. Insomma, ogni modello Tesla è studiato per massimizzare la longevità, con le versioni di fascia alta ancora più resistenti nel tempo.

Questa tendenza potrebbe addirittura migliorare con l’arrivo delle Tesla Model 3 Highland e della Model Y Juniper, per le quali si prevede un degrado della batteria ancora più ridotto. I dati citati, infatti, si riferiscono alle versioni Long Range di Model 3 e Model Y, equipaggiate con celle 2170 cilindriche.

Si deve considerare che con l’introduzione delle nuove batterie 4680, le prestazioni e la durata potrebbero raggiungere livelli ancora superiori. Tesla, nonostante un periodo finanziariamente preoccupante, non si limita a mantenere il prestigio e il dominio in ambito di auto elettriche. I veicoli sono pensati per resistere nel tempo, con batterie che garantiscono efficienza e affidabilità come nessun’altro sul mercato.