Tesla prepara il lancio di un veicolo più accessibile: potrebbe essere una “essenziale” Model Y

La Casa automobilistica americana è pronta a espandere la sua gamma con due nuovi veicoli elettrici più economici, e il primo ad arrivare sarà una versione più compatta e accessibile della Model Y. A rivelarlo è un recente rapporto proveniente dalla Cina, che conferma le indiscrezioni sulla strategia Tesla circolate negli ultimi mesi.

L’idea di una Tesla a prezzo più contenuto non è nuova. Inizialmente, l’azienda di Elon Musk stava lavorando a due modelli low-cost, noti internamente come NV91 e NV92, basati su una piattaforma inedita destinata anche al futuro Cybercab.

Con il rallentamento della domanda e le linee produttive della Model 3 e Model Y non più sfruttate al massimo, Tesla ha deciso di rivedere la strategia. Musk ha quindi abbandonato il progetto originario per concentrarsi su nuove varianti dei modelli esistenti, sfruttando le piattaforme e le catene di montaggio già operative. Si è arrivati così alla nascita di una versione semplificata della Model Y, che dovrebbe essere prodotta nella Gigafactory di Shanghai.

Secondo fonti vicine al progetto, il nuovo veicolo manterrà la stessa batteria, potenza e telaio della Model Y attuale, ma sarà reso più accessibile eliminando alcune caratteristiche secondarie. Il processo utilizzato da Tesla è definito “decontenting”, ovvero una riduzione degli optional e delle finiture di lusso per rendere il veicolo più economico senza comprometterne le prestazioni.

Un approccio simile è già stato applicato con la nuova Model 3 lanciata in Messico, che ha visto la rimozione di elementi come lo schermo per i passeggeri posteriori e la striscia di illuminazione ambientale. Tale strategia, infatti, ha permesso a Tesla di ridurre il prezzo della Model 3 di circa 4.000 dollari, rendendola più competitiva sul mercato.

Secondo il rapporto, la nuova Model Y più economica dovrebbe debuttare in Cina nella seconda metà dell’anno, ma il suo lancio dipenderà dall’andamento delle vendite del Model Y rinnovato. Se la versione aggiornata non dovesse ottenere il successo sperato, Tesla accelererà l’introduzione del nuovo modello più accessibile. L’espansione potrebbe poi coinvolgere altri mercati globali, tra cui Nord America ed Europa, dove le linee di produzione della Model 3 e Model Y risultano attualmente sottoutilizzate.