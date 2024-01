Tesla inarrestabile: grandi modelli in arrivo

Come ogni anno, le case automobilistiche sono chiamate a fare i conti, e tra quelle che emergono rafforzate spicca Tesla, reduci da un 2023 eccezionale, con la consegna di oltre 1,8 milioni di veicoli in tutto il mondo, registrando un aumento del 38% rispetto all’anno precedente. Questo rappresenta il miglior risultato di sempre per la casa texana, leader nel settore elettrico, anche se ora si affacciano pericolose rivali anche in Europa. Superando le aspettative degli analisti, la creatura di Elon Musk ha raggiunto valori mai toccati prima, nonostante la congiuntura socioeconomica e geopolitica sfavorevole.

Tesla: le nuove uscite dei prossimi anni

In un settore colpito dalla carenza di componenti e dall’inflazione, Tesla ha superato l’esame con successo. Prima di tutto, il fatto di centralizzare gran parte dell’attività le ha impedito di dipendere da terze parti. In secondo luogo, la guerra dei prezzi avviata all’inizio del 2023 si è rivelata proficua. Nonostante le critiche di diversi leader del settore, i dati di immatricolazione premiano il produttore, che ora si prepara per un altrettanto brillante 2024, ricco di importanti novità e sfide.

Giustificare il successo con il semplice taglio dei prezzi è frutto di una visione distorta. Infatti, la qualità dei prodotti ha giocato un ruolo positivo, offrendo prestazioni elevate, autonomia di guida e tecnologia avanzata. Le Tesla godono di un’ottima reputazione per l’accelerazione fulminea, la lunga autonomia e le innovazioni tecnologiche, in particolare il sistema di guida autonoma Autopilot. Inoltre, la strategia di marketing si è rivelata fruttuosa, alimentando l’hype intorno alle ultime uscite del marchio. Un sapiente utilizzo dei social media e altre forme di marketing digitale hanno contribuito a creare un’immagine di marca all’avanguardia. Tuttavia, neppure Tesla può riposarsi sugli allori. Infatti, deve continuare a sviluppare nuovi modelli e dotazioni hi-tech in grado di attirare i consumatori, migliorando l’autonomia, la strumentazione di bordo e i servizi di mobilità.

Al momento, Tesla è impegnata in diversi progetti, tra cui la nuova Roadster, attesa nel secondo o terzo trimestre del 2024, che dovrebbe avere un’autonomia di 1.000 km con una sola carica e accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi. Inoltre, arriverà la Model 2, la BEV a basso costo prevista nel 2025, prodotta presso la Gigafactory di Shanghai, la stessa delle Model 3 e Model Y. Mentre la prima ha ricevuto un restyling nel 2023, i prossimi mesi potrebbero regalarci il restyling di metà carriera della Model Y, la best seller della casa automobilistica.