I produttori tedeschi tengono lo scettro dell’auto termica, ma la “rivoluzione” elettrica non va

Lo sappiamo, lo osserviamo da diversi mesi ormai. I produttori cinesi stanno espandendo la loro presenza nel mercato europeo con una forte spinta sulle auto elettriche, con l’Unione Europea che ha reagito introducendo dazi per proteggere l’industria locale.

Tuttavia, i produttori automobilistici tedeschi, che continuano a dominare il settore dei motori a combustione interna, faticano a ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’elettrificazione. Non un ambito qualunque, ma uno dei mercati più importanti al mondo, al momento, ovvero quello della Cina. Il più grande mercato automobilistico del mondo non sarebbe più quel serbatoio di “denaro sicuro” per le case tedesche. I dati del 2024 raccontano un trend chiarissimo.

Secondo un’analisi condotta da Handelsblatt basata sui dati di Marklines, nel 2024 i produttori tedeschi avrebbero registrato in Cina appena 325.637 nuove immatricolazioni di veicoli elettrici. Anche se questo rappresenta un modesto incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente, la crescita del mercato cinese dei BEV (Battery Electric Vehicle) è stata molto più significativa, con un balzo del 27% e un totale di 6,3 milioni di auto vendute.

La quota di mercato combinata di Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes e Porsche nel settore elettrico cinese è così scesa al 5%, rispetto al 6,5% del 2023. Tra i produttori tedeschi, Volkswagen è l’unica a mostrare una crescita degna di nota (+17%), mentre le case premium stanno attraversando un periodo più difficile: BMW ha registrato vendite quasi invariate (-1%), mentre Audi e Mercedes hanno subito un drastico calo, entrambe vicine al -25%. Ancora più critica la situazione per Porsche, che ha visto le vendite di auto elettriche ridursi di oltre il 50%.

Secondo Xing Zhou, partner di Alix Partners, i modelli elettrici tedeschi risultano poco competitivi sul mercato cinese perché troppo costosi e con prestazioni inferiori rispetto alla concorrenza locale. Lo scenario, però, potrebbe presto cambiare: Zhou prevede che il settore subirà una profonda trasformazione e che, tra gli attuali 130 produttori, solo 15-20 riusciranno a sopravvivere nei prossimi anni.

Per quanto riguarda la produzione, Volkswagen ha subito una contrazione significativa in Cina. Nel 2024, per la prima volta in oltre un decennio, il marchio tedesco è sceso sotto la soglia dei tre milioni di unità prodotte, fermandosi a 2.748.034 veicoli (-10,2%). Anche BMW (-13,8%) e Mercedes (-1,2%) hanno registrato numeri in calo, mentre il marchio emergente cinese Li Auto ha raggiunto le 510.445 unità (+33,9%) e Xiaomi ha debuttato con 143.300 veicoli.