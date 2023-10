Tesla guida il mercato nel mese di agosto

Nel corso del passato mese di agosto le immatricolazioni di nuove auto in Europa sono aumentate del 20% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. A spingerle è stato soprattutto il forte aumento della domanda di veicoli elettrici che ha interessato in pratica tutto il vecchio continente.

I dati in questione sono stati raccolti da JATO Dynamics e riguardano 28 mercati europei. Dal loro esame balza in evidenza come nel corso del mese in Europa siano stati immatricolati quasi 900.000 nuovi modelli. Di questi, circa 196.000 erano veicoli elettrici a batteria, con un aumento nell’ordine del 102% rispetto al dato che aveva caratterizzato lo stesso mese del 2022. Mentre si sono dovute accontentare di una più modesta crescita, 11%, i modelli a benzina.

Lo studio di JATO sembra quindi confermare la crescita del mercato delle auto elettriche. Una crescita che è comunque disomogenea. Se alcuni Paesi, aumentano la quota di veicoli green in maniera molto accentuata, in altri la crescita è molto meno significativa.

Tra quelli che hanno visto un miglioramento di grande rilievo spiccano il Belgio (dove la crescita dei veicoli elettrici è aumentata del 224%), la Grecia (+183%), il Lussemburgo e il Portogallo (+164%). Un caso a parte è rappresentato dalla Germania, ove le immatricolazioni sono lievitate nell’ordine del 171%, tanto da fare del Paese il 44% di tutta la domanda di BEV in Europa.

Un dato abbastanza sorprendente alla luce delle difficoltà economiche che sta attraversando la stessa Germania, alle prese con una vera e propria recessione. Probabilmente, però, il modello sociale e un welfare solido permettono alle famiglie di reggere meglio alle difficoltà e di avere una capacità di spesa in grado di affrontare i costi ancora molto elevati delle auto elettriche.

La supremazia di Tesla nei veicoli elettrici

A fare la voce grossa sul vecchio continente è sempre Tesla. In particolare sono Model Y e Model 3 a guidare la classifica dei veicoli elettrici che incontrano il gusto dei consumatori europei. Nel corso di agosto, infatti, sono stati immatricolati 21.549 esemplari di Model Y e 11.943 Model 3, con un incremento rispettivamente del 208% e del 307%. Il terzo veicolo elettrico più richiesto è stata la VW ID.4 con 9.135 immatricolazioni (in aumento a sua volta del 61%) e la ID.3 con 6.835 immatricolazioni (+86%).

Secondo Felipe Munoz, analista globale di JATO Dynamics, ci sono serie possibilità che entro la fine dell’anno proprio la Model Y diventi la nuova autovettura più popolare in Europa. Trattandosi di un modello non europeo, sarebbe un evento da considerare storico.

Anche MG, però, sembra destinato a raccogliere i frutti di una domanda crescente di veicoli green. Il marchio cinese è infatti entrato a far parte dei primi 20 brand in Europa nel mese di agosto, superando concorrenti come Jeep, Mazda, Mini e Suzuki. Per quanto riguarda i veicoli elettrici, ha superato le immatricolazioni di Audi, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault e Skoda.

In particolare, MG può essere al momento considerato l’alfiere di quei modelli cinesi che stanno letteralmente terrorizzando le istituzioni politiche europee. Un timore testimoniato dall’accusa di praticare prezzi troppo bassi grazie ai sussidi governativi di Pechino che ha spinto all’annuncio di un’inchiesta UE. MG rappresenta al momento oltre il 69% di tutti i veicoli cinesi venduti in Europa, per effetto delle 197.800 auto vendute.

È ancora Volkswagen il marchio più venduto in Europa

Se lo sguardo si allarga sul settore auto complessivo, a guidare il mercato è invece la Volkswagen. Il marchio di Wolfsburg, infatti, ha commercializzato nel corso del mese in esame un totale pari a 99.266 veicoli, mettendo a segno un incremento del 10% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Alle sue spalle si trova Toyota, con 59.132 vendite, mentre BMW chiude il podio dall’alto delle sue 52.334 immatricolazioni. Ai piedi dello stesso si posiziona Audi con 51.132 modelli venduti, mentre Skoda ne colleziona 49.996. A completare la top 10 sono Mercedes (48.511), Peugeot (41.869), Renault (40.822), Kia (40.712) e Hyundai (38.925).

Per Volkswagen una soddisfazione ancora più rimarchevole alla luce delle preoccupazioni che circondano l’azienda e degli scivoloni degli ultimi giorni. Il gruppo ha infatti deciso di sospendere la produzione temporaneamente nella prima metà di ottobre a Zwickau e Dresda. A spingerlo in tal senso la debolezza del mercato, che sta preoccupando anche i sindacati.