Milano: le nuove direttive dell’Area B

L’amministrazione comunale di Milano, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, ha prorogato le deroghe per l’accesso in Area B e C. Il primo cittadino ha optato in favore della proroga delle misure di accompagnamento ad alcune categorie di utenti esclusi dall’ingresso nelle suddette aree. Il primo cittadino ha deciso di prorogare le misure di accompagnamento ad alcune categorie di utenti esclusi dall’ingresso nelle suddette aree. Per evitare di penalizzare chi ha già iniziato a sostituire il proprio mezzo privato inquinante, la scadenza è stata spostata oltre il 30 settembre previsto in precedenza.

Le nuove direttive dell’Area B di Milano

Il provvedimento riguarda i conducenti di veicoli Euro 5 che, entro il 31 marzo 2023, hanno stipulato un contratto di acquisto, noleggio a lungo termine o leasing di un’auto nuova, con contestuale rottamazione del veicolo precedente. Questi conducenti potranno circolare in Area B fino all’arrivo della nuova auto, e comunque non oltre il 30 giugno 2024. Lo stesso vale per i possessori di taxi e NCC diesel Euro 5.

Inoltre, il termine ultimo per circolare in Area B con veicoli Euro 5 utilizzati in car pooling è stato spostato al 30 settembre 2024. Lo stesso vale per i lavoratori che utilizzano veicoli Euro 5 per il tragitto casa-lavoro, appartenenti alle seguenti categorie

dipendenti delle forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della Protezione civile, degli ufficiali giudiziari, delle autoscuole, degli agenti di commercio e degli artigiani;

i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia in visite domiciliari;

i volontari in servizio notturno presso enti sociosanitari con sede nel territorio comunale.

Inoltre, è consentito entrare in Area B per accedere ai parcheggi di interscambio di Forlanini, Lampugnano e Rogoredo. Gli abitanti aventi un reddito Isee inferiore ai 20 mila euro avranno, inoltre, trenta ulteriori ingressi in Area B alle giornate di deroga (25 per i residenti, 5 per i non residenti), beneficiabili nel periodo compreso tra il primo ottobre 2023 e il 30 settembre 2024. Coloro che intendano beneficiare delle agevolazioni (e rispondano, ovviamente, ai requisiti fissati) saranno tenuti a presentare richiesta sul portale di Area B e completare la procedura online prima dell’ingresso alla ZTL.

Dall’opposizione arrivano, intanto, forti critiche. A schierarsi in prima fila contro la politica attuata dalla giunta è, in particolare, Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi a palazzo Marino. Che fatica a comprendere come l’unica risposta alle manifestazioni sia rappresentata dalle deroghe.