Supercar trovate in un posto impensabile: valgono una fortuna!

Se anche voi siete appassionati di supercar, accomodatevi perché ci sono belle novità in arrivo per voi! La scoperta è avvenuta a Los Angeles, una città storicamente ricca, dove risiedono numerosi divi del cinema e della televisione. Non sorprende, considerando che L.A. è la patria di Hollywood, il luogo che ha dato vita a molti dei film capaci di emozionare gli appassionati di cinema in tutto il mondo.

Un tesoro inestimabile: supercar trovate dove meno te l’aspetti

Tuttavia, anche se le collezioni mozzafiato non sono più una novità, ci sono alcuni fattori che rendono questa scoperta straordinaria, come il luogo in cui le hanno trovate. Nella maggior parte dei casi, queste auto le conservano in garage o in strutture di stoccaggio climatizzate. Ma in questo caso, sono state parcheggiate in modo piuttosto inusuale, all’aeroporto internazionale di Los Angeles.

Attraverso un video pubblicato online, un vlogger automobilistico e fotografo di nome effspot ha scoperto tredici supercar parcheggiate una accanto all’altra in un angolo appartato dell’aeroporto LAX. È probabile che si tratti solo di una sistemazione temporanea, prima che le auto vengano trasportate altrove, forse in un altro stato o addirittura all’estero, da parte del proprietario. Non è chiaro se il proprietario stia trasferendo le auto o se le abbia semplicemente parcheggiate insieme in previsione di un emozionante viaggio in una località esotica.

Il video condiviso su YouTube offre uno spettacolo incredibile e merita davvero di essere visto per apprezzare pienamente la bellezza di queste supercar. La prima fila comprende una McLaren Speedtail blu scuro, una Porsche 918 Spyder nera e una McLaren Sabre con una finitura cangiante. Dietro di loro, c’è una Porsche 911 restaurata da Gunther Works, una Pagani Huayra BC e una Lamborghini Centenario con una finitura in fibra di carbonio a vista. Completano la collezione una Ferrari LaFerrari nera, una Ford GT, due Koenigsegg Regera, una Koenigsegg Agera RS, una Bugatti Chiron e un’Aston Martin One-77.

È davvero difficile scegliere quale di queste meravigliose auto guidare, anche la meno attraente di esse vale milioni di euro. Ma la domanda principale rimane: a chi appartengono? Senza dubbio a un cliente incredibilmente ricco, con risorse economiche praticamente illimitate. Ora tocca a voi sognare e indovinare chi possa essere il fortunato proprietario di queste incredibili supercar!