In Europa si vendono più BMW elettriche che Tesla: i numeri

Nel mese di luglio BMW ha venduto più auto elettriche di Tesla ma le prospettive non sembrano essere affatto positive. I dati di JATO Dinamics, infatti, mostrano come il risultato per la prima volta raggiunto da BMW nel settore delle auto BEV si registri in un contesto dall’andamento negativo. La quota di mercato delle auto a batteria è infatti passata dal 14,3% di luglio 2023 al 13,5% dello stesso mese di quest’anno. Le ragioni sono tante e possono essere individuate nell’assenza di incentivi, nella questione dei dazi e nei problemi specifici legati al valore delle auto elettriche. In compenso il segmento dei SUV ha raggiunto la quota di mercato più grande in Europa.

Una panoramica sul mercato delle auto elettriche in Europa

Il report di JATO Dynamics evidenzia come BMW ha registrato un aumento su base annua del 35% mentre Tesla riporta un segno meno del 16%. Le Tesla Model Y le Tesla Model 3 mantengono la guida della classifica ma stanno perdendo progressivamente terreno tanto che in Europa la Model Y di Tesla non è più l’auto più venduta. Tra le auto elettriche a marchio BMW a essere più apprezzate troviamo la BMW iX1, la BMW i4, la BMW i5 e la BMW iX2.

L’altro dato che emerge è che nel mese di luglio il 54% delle immatricolazioni è stato di SUV, registrando un nuovo record con un aumento del 6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il segmento ha registrato una crescita del 5% con un volume di 4,2 milioni di unità. Il 26% di queste auto sono del Gruppo Volkswagen seguite da Hyundai-Kia (125) e Stellantis (11,5%).

Nel contesto dei SUV la domanda maggiore (per un aumento del 3%) è stata dei modelli compatti, i cosiddetti C-SUV. Anche i B-SUV hanno ottenuto buoni risultati con un aumento delle vendite del 14%. Gli E-SUV, invece, hanno registrato un aumento del 23%, mentre gli F-SUV (i modelli di lusso) una crescita del 32%. A registrare un calo è invece la domanda dei SUV medi, i D-SUV, che nel mese di luglio hanno perso il 7%.