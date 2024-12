Tesla Cybertruck nuovo perde olio: la riparazione richiede un mese

Le richieste del Tesla Cybertruck iniziano a subìre una flessione. Fino ad ora sono circa 30.000 le unità immesse su strada, un numero a dir poco deludente considerando che Elon Musk vantava di aver raggiunto 2 milioni di preordini poco prima della produzione. A far cambiare idea a tanti potrebbe essere stato l’aumento considerevole di prezzo, così come i continui problemi di affidabilità e non solo. Tra questi c’è un proprietario che, dopo soltanto 3 giorni, ha notato che il veicolo perdeva olio. La risposta dell’assistenza non è stata del tutto gradita.

Tesla Cybertruck perde olio dopo 3 giorni dal ritiro: la risposta dell’assistenza fa infuriare il proprietario

Dopo aver portato il pickup elettrico al concessionario, l’azienda ha stimato ci sarebbero voluti circa 30 giorni per le riparazioni. Il cliente, ovviamente insoddisfatto, ha quindi richiesto il rimborso o, almeno, una sostituzione immediata, considerando che il veicolo era stato ritirato appena 3 giorni prima. Tesla ha rifiutato ogni richiesta del cliente, dando lui una Nissan come auto sostitutiva, da utilizzare fino a quando il Cybertruck non sarà stato riparato.

“Il mio nuovissimo Cyberbeast ha 3 giorni e ha già avuto un grosso problema: il veicolo perde olio dal retro del pickup”, ha scritto il proprietario in un post sul Tesla Cybertruck Group su Facebook. “Secondo Tesla, devono riportarla in assistenza per almeno un mese o più. Sembra che stia perdendo olio dalla trasmissione”.

“Il problema è che non l’ho guidata nemmeno una volta. Cosa dovrei fare? Penso che Tesla debba ricomprarla e procurarmene una nuova”, ha aggiunto lo sfortunato proprietario. “Per ora, sono bloccato senza il pickup, guido una Nissan sostitutiva che ci hanno dato e devo comunque effettuare un pagamento! Non mi restituiranno i soldi solo dopo averla riparata, me la restituiranno e poi potranno chiedere al loro ufficio legale di riacquistarla. Un incubo”.

Insomma, problemi che non fanno bene all’immagine del veicolo. In seguito al calo delle vendite negli Stati Uniti, Tesla intende portare il pickup elettrico in Cina, un mercato enorme che potrebbe migliorare la situazione e garantire un futuro a questo mezzo che, fino ad ora, è un grande flop.