Tesla accelera i tempi: ecco quando partirà la produzione della Model Y Juniper

Si parla ormai da diversi mesi della Tesla Model Y Juniper, restyling del SUV elettrico, lo scorso anno il più venduto al mondo. Con tutta probabilità non si ripeterà anche nel 2024 e, per questo motivo, il marchio ha deciso di apportare diversi miglioramenti al veicolo. Secondo quanto riportato dai media cinesi, il produttore statunitense sta finalizzando l’avvio della produzione della nuova Model Y Juniper, che inizierà nello stabilimento di Shanghai a partire dal prossimo gennaio.

Tesla Model Y, tra poche settimane partirà la produzione del nuovo modello

Al momento, Tesla non ha detto molto sul modello in questione, di cui abbiamo potuto vedere solo qualche anticipazione grazie alle foto spia. Le novità sembra saranno sostanzialmente le stesse che abbiamo visto nella Model 3 Highland: dunque un nuovo design, un migliore coefficiente aerodinamico, un sistema di propulsione rivisto e più efficiente, così come interni di maggiore qualità e uno schermo per i passeggeri posteriori, tra le altre cose. La novità più importante sarà il posteriore, dove ci sarà una lunga striscia LED a collegare i gruppi ottici, con al centro la scritta “Tesla”, che va a sostituire il logo.

I media cinesi indicano che ci saranno novità anche per quanto riguarda la batteria. Non vengono forniti dettagli, ma da tempo circolano voci secondo cui la batteria da 75 kWh diventerà quella intermedia, forse persino quella di base, mettendo da parte quella da 57.5 kWh, mentre la più potente sarà un pacco da 95 kWh, che garantirà circa 750 km di autonomia WLTP nella versione a trazione posteriore e più di 800 km nella versione Long Range.

Nella seconda metà dell’anno arriverà una variante della Model Y che avrà fino a sette posti, permettendogli di avere una versione più familiare e ampliare la sua gamma di potenziali clienti. Questo modello è fondamentale per la casa automobilistica, e solo in Cina ha raggiunto 418.428 unità consegnate tra gennaio e novembre, che rappresenta un aumento del 5,57% rispetto all’anno precedente e il 72% delle vendite del produttore americano in quel mercato.

Ma la situazione sta cambiando rapidamente, con sempre più rivali locali che stanno sfidando Tesla con modelli molto competitivi dal punto di vista estetico, tecnico e tecnologico ma, soprattutto, con prezzi inferiori. Resta da vedere quando arriverà in Europa. Se Tesla inizierà la produzione a Shanghai a gennaio, non passeranno molte settimane prima dell’inizio delle consegne, probabilmente alla fine di quel mese, il che aprirà le porte all’inizio delle esportazioni in Europa, che possiamo ipotizzare arriveranno tra febbraio e marzo.

La nuova Model Y Juniper dovrebbe essere prodotta anche presso la Gigafactory di Berlino, sebbene soltanto nelle versioni Long Range e Performance. Anche in questo caso non ci sono indicazioni, ma la produzione dovrebbe partire poco dopo quella della versione “standard”.