Tesla, regali di Natale: i proprietari della Model S avranno la ricarica gratis a vita

Tesla tira fuori dal cappello la ricarica gratuita a vita per rilanciare la Model S. Con il controverso Cybertruck che cattura l’attenzione di tutti, la Casa automobilistica americana, dunque, non perde occasione per ricordare che il suo catalogo offre ben di più.

Dopo il successo di vendite della più accessibile Model 3 e della versatile Model Y, i modelli di punta come la Model S e la Model X hanno registrato un netto calo di interesse. Per ridare smalto alla sua ammiraglia, Tesla ha deciso di offrire un incentivo che non si vedeva dal 2017, appunto, il Supercharger gratuito a vita.

L’annuncio è stato dato tramite un post su X, dove Tesla ha dichiarato: “La Model S ora include la ricarica Supercharger gratuita negli Stati Uniti” e, poco dopo, ha aggiunto: “Ora anche in Canada (eh)”. Un’offerta che punta a conquistare i clienti nordamericani interessati a un veicolo elettrico di lusso, unendo convenienza e tecnologia all’avanguardia.

L’incentivo si applica esclusivamente a chi acquista o noleggia una nuova Model S a partire dal 13 dicembre 2024, escludendo i modelli acquistati precedentemente. Inoltre, la ricarica gratuita non è trasferibile e può essere usata solo per scopi personali, escludendo veicoli destinati a flotte, consegne o servizi di ride sharing. Tesla, inoltre, si riserva il diritto di revocare l’accesso al Supercharging gratuito in caso di utilizzi eccessivi o di mancato pagamento di eventuali commissioni legate alla ricarica. Come spesso accade con Tesla, le politiche potrebbero subire modifiche, lasciando agli utenti un margine di incertezza su cosa significhi davvero “a vita”.

Quando la Model S è arrivata, nel lontano 2012, rappresentava una rivoluzione. Il design aerodinamico, le prestazioni silenziose e la tecnologia innovativa la posizionavano come un’auto del futuro. Intanto, il panorama dei veicoli elettrici è cambiato drasticamente. Oggi ogni grande marchio, da BMW a Porsche, propone modelli di lusso a zero emissioni che sfidano Tesla sul piano tecnologico e del design. Pur rimanendo un punto di riferimento, la Model S non è più l’icona solitaria che dominava il mercato.

Con Tesla che punta su caratteristiche come il Plaid Mode o i dettagli personalizzabili, il successo a lungo termine dipenderà dalla sua capacità di distinguersi in un settore che si fa sempre più affollato. Resta da vedere se l’incentivo alla ricarica gratuita sarà sufficiente a dare una nuova spinta alle vendite.