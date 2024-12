Tesla sfida la Cina: inaugurata la prima raffineria di litio

Tesla intende diventare indipendente, in tutto e per tutto. Lo dimostra l’inaugurazione della raffineria di litio negli Stati Uniti, grazie alla quale potrà realizzare batterie per le sue auto elettriche e non solo. Ribattezzata Giga-Refinery, l’impianto ha ufficialmente avviato le operazioni per la raffinazione del litio.

Tesla realizzerà le sue batterie per auto elettriche: aperta la prima raffineria di litio

L’annuncio arriva tramite l’account X (ex Twitter) di Tesla North America. Lo stabilimento si trova a Robstown, a pochi chilometri da Corpus Christi, Texas. Si tratta della prima struttura di questo tipo in grado di lavorare il litio su larga scala negli Stati Uniti.

La casa automobilistica ha specificato che il processo di lavorazione è stato messo a punto per il rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, e non prevede l’uso di acidi per la raffinazione: “Questo investimento è fondamentale per la nostra missione di accelerare la transizione del mondo verso l’energia sostenibile e rappresenta i nostri sforzi per aumentare in modo aggressivo la fornitura di idrossido di litio di grado batteria disponibile in Nord America.”

Si tratta di un passo importante per Tesla, che ha come obiettivo quello di eliminare fornitori di terze parti e occuparsi di tutto il processo. La struttura si occuperà di lavorare il litio grezzo, raffinandolo in idrossido di litio, componente utilizzata per le batterie di auto elettriche. Qui Tesla produrrà litio per circa 50 GWh di batterie ogni anno.

Al momento la casa automobilistica sta riscontrando alcune difficoltà con il Tesla Cybertruck. Il pickup elettrico dell’azienda ha riscontrato una battuta d’arresto sul mercato. Nel 2024 sono circa 30.000 le unità consegnate, poche rispetto ai 2 milioni di ordini registrati prima del suo debutto. Presto, però, le cose potrebbero cambiare in meglio o, almeno, è quello che spera Elon Musk. L’azienda ha infatti ricevuto il via libera per l’omologazione del mezzo in Cina. Di conseguenza, il pickup elettrico potrebbe presto sbarcare anche nella Terra del Dragone.