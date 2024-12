Tesla, crollano le vendite a novembre 2024 in Europa: i dati

Tesla sta perdendo il suo appeal in Europa. A dimostrarlo i dati di vendita di novembre 2024, che indicano un crollo preoccupante per la casa automobilistica statunitense. Anche le immatricolazioni relative al 2024, da gennaio a novembre, sono in netto calo rispetto al 2023. Segno che c’è maggiore competizione? Oppure semplicemente le auto del marchio non attirano più clienti come in passato?

Tesla, vendite in netto calo in Europa a novembre

Le vendite a novembre 2024 sono crollate del 40,9%, rispetto allo stesso mese del 2023. Per quanto riguarda il periodo da gennaio a novembre, le vendite sono diminuite del 15,2%. La quota di mercato del marchio è scesa al 2,2% a novembre, rispetto al 3,6% del 2023, e al 2,2% nel periodo gennaio-novembre, rispetto al 2,6% dello scorso anno. Complice probabilmente anche la riduzione degli incentivi governativi in diversi Paesi, o la loro eliminazione. A pesare potrebbe essere anche la cattiva immagine di Elon Musk in seguito alle sue recenti posizioni politiche, appoggiando Donald Trump diventando suo “consigliere”.

Il calo del mercato delle auto elettriche in Europa è solo dell’1,4% nel periodo da gennaio a novembre 2024, mentre lo scorso mese le vendite sono addirittura aumentate dello 0,9%, segno che si tratta di un problema di Tesla e non del mercato generale. Nel corso del 2024, a deludere è stata specialmente la Tesla Model Y, crossover elettrico che lo scorso anno ha occupato la prima posizione nella classifica delle auto più vendute al mondo.

Molti potenziali clienti potrebbero star aspettando la nuova generazione del modello, che entrerà ufficialmente in produzione a partire da gennaio 2025 nello stabilimento di Shanghai, in Cina. La produzione in Europa partirà poco dopo nello stabilimento di Berlino, dove usciranno le versioni Long Range e Performance. Probabile che la situazione il prossimo anno andrà leggermente a migliorare proprio grazie al debutto del restyling di Model Y. Non ci resta che attendere i primi mesi dell’anno per scoprire come sarà la risposta del mercato.