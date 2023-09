Tesla Cybertruck: Musk conferma l’arrivo di versione ad alte prestazioni

Elon Musk, il fondatore e CEO di Tesla, ha rivelato di aver guidato una versione Performance del Tesla Cybertruck, il suo atteso pickup elettrico. Musk ha descritto l’esperienza come “spettacolare” e ha lasciato intendere che il Cybertruck Performance potrebbe essere una delle varianti che saranno offerte al lancio del modello, previsto per il 2024.

Tesla Cybertruck: ci sarà anche una versione performance

Musk ha fatto questa rivelazione in risposta a un tweet che gli chiedeva se ci fosse una versione Plaid della Tesla Model 3, la berlina elettrica di segmento C. Musk ha negato l’esistenza di tale versione e ha aggiunto: “Ho appena guidato il Tesla Cybertruck Performance oggi e spacca a un livello superiore”.

Non è chiaro cosa significhi esattamente “Performance” per il Cybertruck, ma si presume che si tratti di una versione più potente e veloce rispetto alle altre. Al momento della presentazione di Tesla Cybertruck, nel 2019, Tesla aveva annunciato tre varianti: una con un solo motore elettrico e trazione posteriore, una con due motori elettrici e trazione integrale e una con tre motori elettrici e trazione integrale. Quest’ultima avrebbe dovuto avere una potenza di 800 CV, una coppia di 1350 Nm, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e un’autonomia di 800 km.

Tuttavia, nel 2021, Musk aveva dichiarato che Tesla Cybertruck avrebbe avuto anche una versione con quattro motori elettrici, senza specificare ulteriori dettagli. Si tratta forse della versione Performance di cui ha parlato ora? Oppure si tratta di una versione ancora più estrema? Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Tesla.

Quel che è certo è che Tesla Cybertruck sta suscitando grande interesse tra il pubblico e i media, grazie al suo design futuristico e alle sue caratteristiche innovative. Il pickup elettrico è stato avvistato più volte in strada durante i test, mostrando anche alcune modifiche rispetto al prototipo originale. Inoltre, Tesla ha già ricevuto oltre un milione di prenotazioni per il suo nuovo modello le cui prime consegne potrebbero avvenire già nel corso delle prossime settimane.

Il lancio di Tesla Cybertruck è previsto per il 2024, dopo alcuni ritardi dovuti alla carenza di semiconduttori che sta colpendo l’industria automobilistica. Il modello sarà prodotto nella Gigafactory di Austin, in Texas, dove Tesla sta costruendo anche la sua nuova fabbrica. Il lancio del nuovo pickup elettrico rappresenta dunque un momento importante per la casa automobilisica di Elon Musk. Il modello sarà prodotto nella Gigafactory di Austin, in Texas, dove Tesla potrebbe assumere 60 mila dipendenti. Il prezzo del Cybertruck dovrebbe partire da 39.900 dollari per la versione base e arrivare a 69.900 dollari per la versione top.