Svalutazione BMW: i 5 modelli che perdono più valore in pochi anni

Per molti amanti delle quattro ruote, possedere una BMW nuova di zecca rappresenta un traguardo personale, un momento emozionante che ogni appassionato dovrebbe vivere almeno una volta. Tuttavia, se da un lato l’esperienza di acquisto può risultare entusiasmante, dall’altro non si può ignorare l’impatto che tale decisione ha sul portafoglio. Non appena l’auto lascia il concessionario, infatti, subisce una svalutazione immediata che può arrivare fino al 10% del suo valore iniziale.

Questo fenomeno, noto come deprezzamento dell’auto nuova, è particolarmente rilevante nel caso dei veicoli di alta gamma. Le BMW nuove, con il loro prezzo d’acquisto elevato, si svalutano più velocemente rispetto a molti altri modelli presenti sul mercato.

Secondo uno studio condotto dagli analisti di BMW Blog, alcuni modelli della casa automobilistica tedesca perdono fino a due terzi del loro valore nei primi cinque anni di utilizzo.

Al quinto posto della classifica troviamo la BMW X5 Hybrid, con una perdita di valore del 58,2% in cinque anni, penalizzata dall’evoluzione costante delle tecnologie ibride che rendono rapidamente obsoleti i modelli più vecchi. Segue la BMW Serie 5 Hybrid, con un deprezzamento medio del 64,7%, influenzato dalla scarsa domanda di berline di segmento premium e da listini di partenza piuttosto elevati.

Anche le versioni a benzina non se la cavano meglio, perdendo oltre il 61%. La BMW iX, nonostante sia un modello piuttosto recente, si prevede possa subire una svalutazione fino al 65% entro cinque anni, complice una domanda ancora tiepida per le vetture elettriche e l’arrivo imminente di una nuova generazione. Ancora più critica la situazione per la controversa BMW XM, che rischia di perdere circa il 67% del proprio valore. Il suo design divisivo ha lasciato perplessi anche i fan più accaniti del brand, sebbene in futuro potrebbe guadagnare valore come pezzo da collezione.

Infine, il primato negativo spetta alla BMW Serie 7, la berlina di lusso per eccellenza, che nei primi cinque anni può arrivare a perdere fino al 67,1% del suo valore iniziale, indipendentemente dalla motorizzazione.