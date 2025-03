Nissan, è nell’aria il ritorno della Primera: sarebbe molto diversa da ciò che ci si aspetta

In un’era in cui le case automobilistiche stanno riscoprendo i modelli iconici del passato, per rinnovarli e riportarli sul mercato con una veste moderna, anche Nissan potrebbe seguire questa tendenza. Ma attenzione, non cediamo a facili nostalgie e sogni in grande. Non aspettatevi un ritorno della Primera così come la conoscevamo.

La Nissan Primera, berlina che ha segnato un’epoca tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, potrebbe tornare in una forma inaspettata, ma non nel modo in cui la ricordiamo. La casa giapponese, infatti, sta affrontando una serie di sfide economiche e, non molto tempo fa, il suo CEO, Makoto Uchida, ha rassegnato le dimissioni. La Nissan è in difficoltà finanziarie e il ritorno di un modello storico come la Primera potrebbe rappresentare una mossa strategica per aumentare i suoi ricavi.

Recentemente, il marchio giapponese ha registrato il nome “Primera” in vari mercati del Sud-Est asiatico, tra cui la Malesia, come mostrato CarScoops. Al momento, la richiesta risulta essere “in sospeso”. Questo potrebbe essere un semplice tentativo di proteggere i diritti sul nome, oppure un indizio di un piano più audace per riportare la Primera in scena, ma con un approccio decisamente diverso.

Nel 2024, Nissan ha annunciato l’intenzione di lanciare 30 nuovi modelli entro il 2026, inclusi 14 modelli a motore termico e 16 elettrici. Sebbene alcuni di questi veicoli potrebbero subire ritardi, l’ambizione dell’azienda è indirizzata ad ampliare la sua offerta con SUV, coupé, berline, pick-up e veicoli elettrici. Tra questi, sei modelli sono destinati all’Europa e cinque al Giappone.

Se la Primera fosse davvero in cantiere, potrebbe essere inserita in una di queste categorie, ma non è ancora chiaro quale. Riprendere la Primera con un motore a combustione, però, potrebbe non avere molto senso, dato che le berline non sono più così richieste in Europa. Un’idea più plausibile per Nissan potrebbe essere quella di trasformarla in un SUV o addirittura in una berlina elettrica, pronta a competere con modelli come la Tesla Model 3 o la nuova Mazda 6e.

In ogni caso, il ritorno della Primera, in una veste completamente rinnovata, potrebbe essere l’occasione perfetta per Nissan di risalire la china e conquistare nuovi segmenti di mercato, puntando su modelli ibridi o completamente elettrici.