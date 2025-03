Tesla, il sondaggio tedesco che terrorizza Elon Musk

Tesla sembra proprio essere nel pieno di un mare di guai. Se sino all’anno passato la sua presenza sul mercato globale continuava a crescere senza soste, ora non è più così. Anzi, in molte parti del mondo la sua quota commerciale va riducendosi in maniera estremamente significativa. A partire da Stati Uniti e Europa, ove ad affossare i suoi modelli stanno contribuendo le polemiche collegate alla discesa in politica di Elon Musk. E a risentirne in maniera evidente è anche il titolo azionario del brand, che è oggetto di forti vendite ormai da mesi. Ma quanto accaduto sinora rischia di diventare ben presto nulla di fronte a quanto prefigurato da un sondaggio che proprio in queste ore sta circolando in Germania.

Dalla Germania squilla l’ennesimo campanello d’allarme per Tesla

La Germania, a torto o a ragione, è considerata il “motore d’Europa”. Lo è per una presenza consolidata dell’industria automobilistica nel suo territorio e per il fatto di poter fornire un mercato grande e florido alle case produttrici. Quanto avviene al suo interno viene quindi visto con grande attenzione dall’automotive globale.

Il mercato tedesco è da oltre un anno in grande affanno. Un comportamento conseguente anche, e soprattutto, alla cessazione degli incentivi governativi per l’acquisto di auto elettriche. Una decisione datata dicembre 2023 che ha letteralmente affossato il dato relativo alle immatricolazioni nel corso del 2024 e che, nel 2025 potrebbe essere pagato soprattutto da Tesla.

Nell’anno conclusosi da poco, infatti, la casa guidata da Elon Musk ha visto una contrazione delle sue vendite in Germania nell’ordine del 41% rispetto al 2023. Un dato che ha naturalmente fatto scattare i campanelli d’allarme all’interno dell’azienda californiana, anche perché nonostante l’accoglienza positiva che sta ricevendo, la nuova Model Y non riesce ancora a soddisfare le aspettative di partenza. Tanto che, nel corso del 2025, le sue vendite sono crollate del 70% rispetto a dodici mesi prima. E per capire cosa si stia preparando per Tesla, arriva ora un sondaggio letteralmente catastrofico.

Il sondaggio di T-Online fa tremare i polsi, all’interno di Tesla

Il sondaggio in questione è quello condotto da T-Online su un totale di 100mila tedeschi e sembra non dare letteralmente altro esito che un crollo di Tesla, nel corso dei prossimi mesi, in Germania. Stando alle risposte fornite dal campione consultato, infatti, solo il 3% degli interpellati acquisterebbe una Tesla. Un dato lontano anni luce dal 94% che si dichiara assolutamente intenzionato a non farlo.

Il rapporto è molto chiaro in tal senso, in particolare ove afferma: “È un rifiuto innegabile: oltre il 94% dei lettori di T-Online afferma che non comprerebbe una Tesla. Solo il 3% ha affermato che prenderebbe ancora in considerazione un’auto dell’ex pioniere elettrico. Hanno votato circa 100.000 lettori, un’affluenza record. Il messaggio è chiaro: i tedeschi stanno voltando le spalle a Tesla”.

Per capire meglio i numeri del sondaggio, occorre a questo punto ricordare che di analoghi se ne erano visti una decina di anni fa. Con una differenza di non poco conto: all’epoca Tesla era un marchio ancora di nicchia, conosciuto da pochi consumatori, così come erano una realtà trascurabile gli EV. Ora invece si tratta di un brand conosciuto in ogni angolo del mondo, che attrae le attenzioni mediatiche in ogni momento del giorno.

La soluzione è l’addio di Musk a Tesla?

Volendo adottare un atteggiamento soft, molto sfumato, possiamo dire che i risultati del sondaggio di T-Online non sono affatto lusinghieri per l’azienda. Preconizzando un inasprirsi delle difficoltà incontrate sul mercato negli ultimi mesi. La speranza di molti investitori, almeno quelli intenzionati a confermare la propria fiducia in Tesla, è riposta nella nuova versione “economica” della Tesla Model Y. Se si sperava in un’inversione di tendenza, però, il lancio in questione non la sta affatto producendo.

A questo punto, quindi, in molti si chiedono se il problema non sia proprio Elon Musk. Troppo esposto sul fronte politico, un errore clamoroso che un grande imprenditore non dovrebbe mai compiere, l’uomo più ricco del mondo si sta rivelando una zavorra per Tesla.

Molti, quindi, iniziano a chiedere a gran voce la sua sostituzione in qualità di amministratore delegato. Naturalmente con un nuovo CEO in grado di risultare non solo neutrale, o quasi, da un punto di vista politico, ma anche focalizzato esclusivamente sull’automotive. Paletti che Musk non è riuscito a tenere a mente, preparando la strada per una rotta che per Tesla, senza aggiustamenti di percorso, potrebbe essere addirittura epocale.